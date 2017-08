Schildkröten werden immer öfter ausgesetzt

An die 44 Schildkröten müssen derzeit von Kärntens Reptilienexpertin Helga Happ versorgt werden. "Die Griechischen Landschildkröten büxen gern aus, wenn sie nicht sicher verwahrt werden. Die Amerikanischen Schmuckschildkröten - Wasserschildkröten - werden immer wieder einfach ausgesetzt. Die armen Tiere werden als Winzlinge gekauft und wenn sie größer werden, einfach entsorgt", ist Helga Happ verzweifelt.

Pflege der Schildkröten sehr kostenintensiv

Die Pflege der verletzten Tiere ist sehr kostenintensiv; vor allem die Griechischen Landschildkröten müssen auf Herpes untersucht werden, was noch höhere Kosten verursacht. "Ich verstehe nicht, warum Menschen sich Tiere anschaffen und dann nicht darauf aufpassen können, die Schildkröten lieblos auf einem Balkon halten und vielleicht gar als Spielzeug für Kinder anschaffen. Tiere sind kein Spielzeug! Das Aussetzen ist zudem strafbar", betont Happ, die viele Tiere in einer Außenstation auf dem Kreuzbergl unterbringen musste, da im Reptilienzoo kein Platz mehr war. "Ich bin froh und dankbar, solch engagierte Tierpfleger zu haben, welche die zusätzlichen Aufgaben übernehmen", so Happ.

Claudia Fischer, Kronen Zeitung