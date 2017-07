Schäferhündin überlebte Vergiftungsversuch

Laut Polizei hatte jemand am Freitag in Papier verpacktes Rattengift in ihren Zwinger geworfen. Der 27- jährige Besitzer bemerkte den schlechter werdenden Zustand seines Hundes. Ein Tierarzt diagnostizierte die Vergiftung und konnte helfen. Die Polizei ermittelt wegen Tierquälerei.

Redaktion krone.at