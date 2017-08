Reiher von Feuerwehr aus Kanalrohr im Bgld befreit

"Wir wurden wegen eines Vogels im Kanal alarmiert", schmunzelt Kommandant Kurt Tripamer über den nicht alltäglichen Einsatz. "Die Kameraden rückten zu zehnt mit zwei Fahrzeug aus, nachdem Passanten in einem Überlaufschacht eines Teiches einen Reiher entdeckt hatten, der sich anscheinend nicht alleine befreien konnte."

Vogel wieder in die Freiheit entlassen

Alle vorangegangenen Rettungsversuche waren fehlgeschlagen, und als die Florianis in den Schacht steigen wollten, verschwand das Tier ganz hinten im Kanalrohr. Tripamer: "Einer unserer Männer kletterte daraufhin hinein und trieb den Vogel in Richtung eines anderen Kameraden. So konnten wir ihn unverletzt fangen." Das gestresste und durchnässte Tier wurde anschließend auf einer nahen Wiese in die Freiheit entlassen.

Patrick Huber, Kronen Zeitung