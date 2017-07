Oststeirer im Bett von Dornfingerspinne gebissen

Eine auffällig gefärbte Spinne hielt in der Nacht auf Dienstag einen 51- Jährigen aus Neustift/Waltersdorf wach: Er wurde in seinem Bett von ihr gebissen, was ihm unheimliche Schmerzen bereitete. Mit welcher Art von Tier er es zu tun hatte, fand der Oststeirer erst nach der Recherche im Internet heraus: Es handelte sich um eine Dornfingerspinne, deren Bisse extrem selten sind.