Katze unter Kühlerhaube: Parksheriff rief Retter

"Miau, miau!" Klagende Laute vernahmen Passanten auf dem Hauptplatz in Melk. Ein Parksheriff ortete deren Ursprung in einem abgestellten Auto und alarmierte die Einsatzkräfte. Feuerwehrmänner befreiten ein Kätzchen, das sich in den Motorraum verirrt hatte - einer gewährt der Samtpfote jetzt sogar Asyl.