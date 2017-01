Jede Menge Happy Ends im Tierheim Salzburg

Manche Tiere lassen sich aber leider nicht mehr vermitteln, sei es wegen Krankheiten oder weil es Problemhunde sind. Man versucht trotzdem ihnen das Leben so schön wie möglich zu gestalten. Ein ganz besonderes Happy End gab es aber etwa für den hübschen schwarz- weißen Husky- Rüden "Linux".

Kranker Husky bekam Treppenlift

Gerda Ziesel erinnert sich: "Er war fast zwei Jahre bei uns. Wegen einer älteren Verletzung an der Hüfte durfte er keine Treppen steigen. Anfangs wollte ihn keiner. Alle haben gesagt, sie wollen mit einem Husky laufen und wandern." Dann kam aber Tierfreund Peter Hattinger aus Elsbethen. Immer wieder drehte er mit dem Husky für ihn verträgliche Runden. Er wollte "Linux" unbedingt haben. Doch er wohnt im ersten Stock, "Linux" kann da nicht rauf. Gerda Ziesel meinte im Scherz, der Mann bräuchte einen Treppenlift.

"Linux" im Glück

"Er ist dann eine Weile nicht gekommen. Und plötzlich stand er wieder da, zeigte mir seine dreckigen Hände und erzählte mir, er habe in Ostdeutschland einen alten Treppenlift gekauft und diesen eingebaut." Ziesel schmunzelt, sie wird nie vergessen, wie glücklich "Linux" aussah, als sein nunmehr neues Herrchen ihr vorführte, wie der Hund mit dem Lift fährt.

"Kokos" Hautkrankheit ist verschwunden. Sie hat jetzt ein gutes Zuhause. Foto: zVg

Auch für den Pitbull "Koko", der an einer schweren Hautkrankheit litt und einfach vor dem Tierheim ausgesetzt wurde, ging alles gut aus. "Ihr Fell glänzt jetzt. Sie ist eine sanfte, liebe Familienhündin." Am- Staff- Hündin "Amy", die an der selben Krankheit litt und ebenso ausgesetzt wurde, fand bei Familie Leitinger aus Salzburg ein neues, artgerechtes Heim. "Die hatten sich sofort in das Weibchen verliebt und als es in die Hundeschule ging, kauften sie 'Amy' sogar zwei Schultüten voll mit Leckerlis", freut sich Gerda Ziesel.

Katze "Michelle" zwei mal überfahren

Besonders ans Herz geht auch das Schicksal von Katze "Michelle". Die schwarze Mieze mit den bernsteinfarbenen Augen wurde gleich von zwei Autos erfasst. Blutend, mit einer zertrümmerten Hüfte und einem angeknacksten Rückgrat brachte Gerda Ziesel das Tier in die Klinik. Operieren war nicht möglich, aber dank spezieller Verbände, die ständig gewechselt werden mussten und einem fünfmonatigen Käfigaufenthalt erholte sich die Katze tatsächlich. "Sie darf bis heute nicht springen. Aber ansonsten ist sie die Alte. Gleich der erste Besucher, dem wir sie gezeigt haben, hat sie mitgenommen." Ziesel wundert sich immer wieder über das unglaubliche Regenerationsvermögen der Katzen.

Tierheim brachte auch "Arbeitshunde" hervor

Auch vier "Arbeitshunde" sind schon aus dem Tierheim hervorgegangen. Zwei Border Collies, ein junger Schäfer und ein Flat Coated Retriever: "Die wurden alle zu Rettungshunden, also für Einsätze vor allem im Gebirge, ausgebildet", ist Ziesel stolz. Seit über 30 Jahren engagieren sich die Tierheim- Leiterin und ihr Mann, er ist Präsident des Tierschutzvereins für Stadt und Land Salzburg, schon für Vierbeiner, Hasen und alles andere was bei ihnen landet. Ans Aufhören denken beide glücklicherweise nicht.

Manuela Kappes, Kronen Zeitung