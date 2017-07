Happy End für verfangenen Jung- Wal

Das Tier war bereits erschöpft, als erste Rettungskräfte am Samstag begannen, den Wal von den Leinen zu befreien. Doch immer wieder tauchte es ab, verschwand zuletzt sogar über Nacht.

Der junge Buckelwal hatte sich in Angelleinen verfangen. Foto: Erik Combs/Harbor Breeze Cruises

Video: Immer wieder müssen Buckelwale vor Kalifornien befreit werden

Am Sonntag dann eine erste Erfolgsmeldung: Der Kapitän einer Whale Watching- Tour hatte den acht Meter langen Buckelwal entdeckt und gemeldet, dass er weitgehend frei von Angelleinen war. Das bislang namenlose Tier dürfte sich gut erholen, mit rund 12 Kilometern pro Stunde schwimmt es derzeit auf den Pazifik hinaus.

Jedes Jahr steigt die Zahl an Buckelwale, die vor der Westküste der USA in den Fangwerkzeugen der Krabbenfischer hängen bleiben. 2016 wurden 77 Tiere gemeldet, die sich in Leinen verfangen hatten.