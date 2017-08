Greifvögel vergiftet: Polizisten ermitteln in NÖ

Das Nervengift Carbofuran, das bei ähnlichen Fällen zuvor zum Tod von Wildtieren geführt hatte, konnte am Auffindungsort des verendeten Rotmilans in Albrechtstal nicht festgestellt werden. Da aber in der Nähe noch weitere zwei tote Greifvögel - ein Mäuse- und ein Adlerbussard - entdeckt worden sind, gehen Experten von vergifteten Ködern aus. "Sicher steht das erst fest, wenn die Experten der Veterinärmedizinischen Universität ihre Untersuchungen abgeschlossen haben", heißt es. Die Ermittler der Polizei hoffen jedenfalls, rasch eine heiße Spur zu dem gefährlichen Täter zu finden.

Redaktion krone.at