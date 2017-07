Frauen konnten Hund vor illegaler Händlerin retten

Die Geschichte mit Happy End ereignete sich vor gut einer Woche. "Ich war zu Mittag beim Bahnhof unterwegs und wollte nach Hause fahren", berichtet eine junge Frau in einem Video, das von der Grazer Polizei auf Facebook gestellt wurde. Da sahen sie und eine Freundin in der Vorhalle eine Frau mit einem Welpen. Zuerst durften sie das Hundebaby streicheln, dann bot die Frau ihnen das Tier um 100 Euro an. Wie sich herausstellte, war der kleine Hund nur wenige Tage alt.

Hund in Handtasche entdeckt

Eine der Frauen rief sofort eine Freundin an, deren Bruder Polizist ist. Der meinte, sie solle schnell seine Kollegen von der Polizeiinspektion Hauptbahnhof verständigen. "Wir haben die Frau am Vorplatz angetroffen, sie durchsucht und in der Handtasche den Welpen gefunden", berichtet ein Polizist. Sie wurde zur Einvernahme aufs Wachzimmer gebracht, der Welpe von der Tierrettung ins Landestierheim.

"Wollen Welpenhandel im öffentlichen Raum abstellen!"

Die couragierten Frauen bekommen von der Polizei ein großes Lob: "Sie haben alles richtig gemacht!" Und: "Wir hoffen, dass wir den Welpenhandel im öffentlichen Raum abstellen können!" Dem Hunderl geht es übrigens gut. In ein paar Wochen darf, wenn alles gut geht, eine seiner Retterinnen den Vierbeiner mit nach Hause nehmen…

Ernst Grabenwarter, Kronen Zeitung