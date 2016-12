Falscher Alarm um vermissten Raben "Corax"

Aufregung herrscht um den entflohenen Raben "Corax". Das Tier wird bereits seit November vermisst, wobei die Polizei in Weitra auch einen Diebstahl des abgerichteten Tieres nicht ausschloss. Rentner Emil L. aus Traiskirchen im Bezirk Baden will den Vogel nun in seinem Garten gesichtet haben. "Das Tier war so zahm, dass ich bis auf zwei Meter herankommen konnte, um es zu füttern, doch die Lederbänder hab ich leider nicht gesehen."

Magier hofft noch auf Weihnachtswunder

"Corax" soll laut Auskunft des Besitzers aber ein so genanntes Falknergeschirr an den Beinen tragen. "Es dürfte sich um einen anderen Raben handeln, aber wir geben die Suche bestimmt nicht auf", so ein Beamter nach dem offenbar falschen Alarm. Der Magier Vicent Raven hofft jedenfalls auf ein kleines Weihnachtswunder.

Die Polizei bittet indes weiterhin etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 059/133 34 00- 305 zu melden.

J. Poyer & M. Lassnig, Kronen Zeitung