Ex- Herrli schreibt Hund jährlich Geburtstagskarten

Auch wenn die US- Amerikaner Rebecca and Frankie Hernandez kein Paar mehr sind, so verbindet sie dennoch die Liebe zu "Apollo". Der Pit- Bull- Mischling trat kurz nach der Hochzeit in das Leben der beiden, damals waren sie zarte 21 und 22 Jahre alt. Nach nur einem Jahr Ehe begann es zu kriseln. "Wir waren einfach zu jung und zu unreif", erinnert sich Rebecca an die Gründe für die Trennung.

Doch das Beziehungsende und Frankies Auszug sollten nichts am Dasein als "Hundeeltern" ändern: "'Apollo' ist bei mir geblieben, aber mein Ex besucht uns regelmäßig und schickt ihm jedes Jahr zum Geburtstag ein Geschenk und eine selbstgemachte Karte", so Rebecca. "Der Hund ist verrückt nach ihm." Die junge Texanerin postete Bilder der letzten Aufmerksamkeiten vom Ex- Herrli auf Twitter und löste damit einen Sturm der Begeisterung aus. Unterschrieben mit den Worten "In Liebe, Papa".

"Apollo" bekommt immer noch jedes Jahr Geburtstagsgeschenke von seinem Ex-Herrchen. Foto: twitter.com/beckzlove

"Das ist unfassbar süß", schreibt eine Userin. Andere wünschen sich gar eine Wiedervereinigung der kompletten Familie: "Er hat einen ganzen Roman auf eine Karte für den Hund geschrieben - er liebt dich immer noch", oder "Okay, aber die wichtigste Frage: Seid ihr bald wieder eine Familie oder wie sieht das aus?". Und tatsächlich scheinen die Vorzeichen gar nicht so schlecht zu stehen, denn nachdem die letzte Geburtstagskarte auf Twitter zum Hit wurde, führten die Ex- Partner ein langes Telefongespräch. Rebecca: "Es ist schon seltsam, wie uns diese Sache wieder näher zueinander geführt hat."