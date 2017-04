Entenmutter strandete mit Küken auf einem Dach

Besondere Schützlinge werden derzeit in der Greifvogelstation in Haringsee im Bezirk Gänserndorf gepflegt - eine Entenmutter mit eigenen und angenommenen Küken. Sie hatte auf einem Balkon im vierten Stock eines Hochhauses in Wien gebrütet. "Die Jungen folgen dem Muttertier nach dem Schlüpfen normalerweise zum nächsten Gewässer. In diesem Fall führte das aber zum Absturz auf ein darunterliegendes Flachdach", berichtet Brigitte Kopetzky von der Tierschutzorganisation "Vier Pfoten".

Entenmama adoptierte sieben weitere Küken

Die Ente und fünf Küken wurden gerettet, Pfleger päppeln sie jetzt in Haringsee liebevoll auf. Dass die Entenmutter dort auch noch sieben Waisenküken angenommen hat, bereitet Expertin Kopetzky besondere Freude: "Das ist bei diesen Tieren nämlich sehr selten."

Christoph Weisgram, Kronen Zeitung