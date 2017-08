DNA- Analyse beweist: "Einsamer Wolf" riss Schafe

Sieben junge Schafe riss ein "bisher unbekannter Täter" in Hummelberg in Bad Traunstein. Nach aufwändigen Analysen steht fest: Dieser Isegrim stammt nicht aus dem Rudel auf dem Truppenübungsplatz im Waldviertel. "Es handelt sich vielmehr um ein aus Polen oder Deutschland zugewandertes Exemplar." Ob das Tier nur durchgezogen ist oder immer noch hier ist, konnte bisher nicht geklärt werden.

Weitere Wölfin in NÖ gemeldet

Auch zwischen Gmünd und Freistadt wurde jetzt eine Wölfin gemeldet. Fix scheint, dass immer mehr Raubtiere durch Niederösterreich streifen. Das sorge für Probleme, für Rehe werde es eng in den Revieren, so ein Waidmann: "Wir sind in großer Sorge um den Rehwildbestand!"

L. Lusetzky & M. Perry, Kronen Zeitung