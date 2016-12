Diebin entsorgte Tasche mit Hund "Ruby" im Müll

Am Abend des 13. Dezembers wurde der jungen Mutter Sanja T. am Busbahnhof in Erdberg die Tasche gestohlen. Darin befanden sich weder Handy noch Geld, sondern ihre kleine Hündin "Ruby" - eine Tatsache, mit der die Diebin anscheinend nicht gerechnet hatte.

Inserat in der "Tierecke" brachte Happy End

"Wir haben verzweifelt nach unserem Hund gesucht und die 'Krone Tierecke' um Hilfe gebeten", erinnert sich Sanja T.. Ein Vermissteninserat sollte helfen, die kleine Malteserdame wiederzufinden. "Drei Tage später ist unser Hund in der 'Krone' erschienen und wir haben sofort einen Anruf bekommen."

Malteser mitsamt Tasche im Müll "entsorgt"

Am Apparat war eine Dame, die sich "Ruby" angenommen hatte. Ein Bekannter hatte ihr den Hund übergeben - er arbeitet in einem Restaurant am Busbahnhof. "Als die Diebin gesehen hat, dass in der Tasche 'nur' ein Hund drinnen ist, hat sie diese samt 'Ruby' in einen Müllcontainer geworfen", ärgert sich Sanja T.. "Die Restaurantmitarbeiter haben das beobachtet und sie dort rausgeholt."

"Wir weinten vor Freude"

Die Videos der Überwachungskamera werden derzeit von der Polizei untersucht. Für Sanja T. ist nur wichtig, dass sie ihre geliebte Hündin wieder hat: "Als wir 'Ruby' in die Arme schließen konnten, mussten wir vor Freude weinen. Wir haben befürchtet, sie nie wieder zu sehen. Ohne die 'Krone Tierecke' wäre das vielleicht auch so gewesen... Mein Dank gilt auch den netten Findern, die sich so gut um meinen Hund gekümmert haben!"