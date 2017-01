Bereits zehn der beschlagnahmten Welpen vergeben

Seit voriger Woche werden für die im Burgenland an der Grenze beschlagnahmten Hundewelpen Besitzer gesucht. Das Interesse sei groß, man habe schon um die 400 Anfragen von Interessenten, bestätigte der Leiter des Tierschutzhauses Sonnenhof in Eisenstadt, Wolfgang Böck, am Dienstag. "An die zehn Hunde sind mittlerweile schon im neuen Zuhause und wir hoffen, dass alles gut geht."