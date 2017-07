Ausgesetzte Hunde in Salzburg suchen Heim

Da wäre einmal die süße rein- weiße "Aphrodite", ein russischer Hirtenhund. Sie ist noch etwas schüchtern, aber wenn man sich ihrer annimmt, wird sie rasch zutraulich. Sie wurde ebenso angebunden an einen Masten in der Merianstraße in Schallmoos aufgefunden wie "Zeus", ein drei bis vier Monate alter Kangal- Mischlingsrüde. "Es gab Zeugen. Wir vermuten aufgrund der Angaben, dass die beiden Hunde Bettlern gehörten. Als sie noch klein waren, hatten die Menschen Mitleid und spendeten für die Hunde. Dann sind sie größer geworden, da spenden die Passanten nicht mehr", vermutet Gerda Ziesel vom Salzburger Tierheim.

Gutes Heim für alle vier Hunde erhofft

"Tyson", ein zauberhafter Amstaff, der knapp zehn Wochen alt sein dürfte, wurde in Lehen angebunden an einer Laterne aufgefunden. Als der Winzling in einer Schachtel ins Tierheim gebracht wurde, ging den dortigen Pflegern das Herz auf. Der Welpe war natürlich nicht gechippt. Er wurde sofort mit Ersatznahrung für die Muttermilch versorgt. Zu guter Letzt ist da noch "Einstein", ein Terrierrüden- Mix. Er dürfte knapp zwei Jahre alt sein und wurde jetzt in der Urlaubszeit ausgesetzt. Gerda Ziesel hofft, dass sie für alle vier Hunde bald gute Plätze findet.

Manuela Kappes, Kronen Zeitung