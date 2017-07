Auf "Großwild- Jagd" in den Weingärten

Neben Löwe, Elefant, Nashorn und Leopard zählen sie zu den "Big Five", den "großen fünf", in Afrika - Wasserbüffel. Vier davon hatte sich ein Bauer aus Rust erst kürzlich zugelegt. Am Montag waren die Rinder plötzlich weg. Sie waren ausgebüxst und sind weitergezogen. Und zwar in die Weingärten nach Mörbisch. Friedlich grasten die Büffel neben den Rebstöcken. Alle Versuche des Besitzers, seine Tiere zurückzutreiben, schlugen fehl.

Erfolgreicher Feuerwehreinsatz

Um 18.27 Uhr wurde die Feuerwehr um Hilfe gerufen. Sofort gingen die Florianis auf Großwild- Jagd. "Die Wasserbüffel wurden auf dem Radweg 10 gesichtet. Gegen 20.15 Uhr konnten sie mit vereinten Kräften eingefangen werden", so die Polizei.

Karl Grammer, Kronen Zeitung