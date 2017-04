38 verdurstete Hunde in OÖ: Prozess am Mittwoch

Am Mittwoch ab 13.30 Uhr soll es nun endlich zur Aussage der Hauptzeugin und einer Urteilsverkündung wegen Tierquälerei und schweren gewerbsmäßigen Betrugs kommen. Bei den vergangenen Verhandlungen am Landesgericht Ried/I. haben immer mehr Zeugen die Angeklagte schwer belastetet. Kurz vor der Urteilsverkündung hat aber der Verteidiger versucht sich an einen letzten Strohhalm zu klammern und auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert.

Gutachten bestätigte Zurechnungsfähigkeit

Er beantragte ein psychiatrisches Gutachten. Dieses hat aber die volle Zurechnungsfähigkeit bestätigt, sie habe in vollem Bewusstsein gehandelt. Und nicht nur das: laut dem im Gutachten zitierten Polizeibericht habe sie systematisch jahrelang mit Futter- und Wasserentzug versucht den Willen der Hunde zu brechen. Dass sie dadurch "verendeten", falls sie nicht gefügig wurden, habe sie in Kauf genommen. Und das alles während sich vor dem Haus das Futter palettenweise stapelte.

Zeugen erzählen die grausame Wahrheit

Zeugenaussagen bestätigten auch, dass S. schon über Jahre die Meinung vertritt, dass "ein Aufhängen der Tiere bis kurz vor dem Tod - bis sie sich anscheißen und anbrunzen - die einzige Methode ist, diese Hunde zu resozialisieren."

Gerettete Hunde kamen zur Pfotenhilfe Lochen

Die Pfotenhilfe Lochen ist als Geschädigter verfahrensbeteiligt, da schon im April 2014 vier total abgemagerte Hunde im Beisein des Amtsveterinärs von der Tierrettung des Vereins abgeholt und aufwändig gesund gepflegt wurden. Der American Pit Bull Terrier "Zeus" ist bis heute Bewohner der Pfotenhilfe und hat sich prächtig erholt. "Er ist sehr dankbar für seine Befreiung aus der Hundehölle, tobt leidenschaftlich gern mit seinen Freunden über unsere fünf Hektar Wiesen und ist ein großer Schmuser. Leider war es aber bis heute nicht möglich, einen geeigneten Platz für ihn zu finden", erzählt Jürgen Stadler, Sprecher des Vereins.