38 verdurstete Hunde in OÖ: Ein Jahr Haft

Seit November 2014 zog sich nun das Verfahren gegen Veronika S., die jahrzehntelang im Raum Salzburg und Oberösterreich in Sachen "Hundeerziehung" tätig war und im Bezirk Schärding mindestens 38 Hunde verhungern beziehungsweise verdursten hat lassen. Sie waren damals - neben sieben noch lebenden Hunden und einem Minischwein - bei einer Hausdurchsuchung mumifiziert aufgefunden worden, sowie auch noch weitere nicht mehr einzelnen Tieren zuordenbare Knochen in Säcken. Am Mittwoch wurde sie zu einem Jahr Haft verurteilt.