Zverev siegt in Rom gegen Thiem- Bezwinger Djokovic

Foto: AFP

Zverev ist damit der erste Spieler, der in den 1990er- Jahren geboren wurde, der ein Event in der höchsten ATP- Kategorie gewonnen hat. Zudem ist Zverev der erst vierte deutsche Spieler nach Michael Stich (2), Boris Becker (5) und Tommy Haas (1), der ein Masters- 1000- Turnier gewonnen hat. "Ich weiß selbst nicht, was ich sagen soll. Es war eines der besten Matches, die ich jemals gespielt habe und das im Finale vom Masters", freute sich Zverev im Sky- Interview.

"Ich bin überglücklich, dass ich hier gewonnen habe. Hoffentlich kann ich so in Paris spielen und mal schauen, was dort passiert", sagte Zverev, dessen Mittel im ersten Duell mit Djokovic überhaupt eine möglichst aggressive Herangehensweise war. Er habe von Anfang an an seine Chance geglaubt, andernfalls hätte man das Match schon verloren.

Ein verrücktes Herren- Turnier in Rom ist damit mit einer Riesenüberraschung zu Ende gegangen. Zunächst hatte u.a. Thiem mit einer Meisterleistung Sandplatz- König und Top- Favorit Rafael Nadal im Viertelfinale dominiert und klar ausgeschaltet. Dann fand ein ausgelaugter Thiem im Halbfinale in Djokovic seinen Meister, machte nur ein Game und nun vermasselte der fast zehn Jahre jüngere Zverev den ab Montag 30- jährigen "Djoker" dessen vorgezogenes Geburtstagsgeschenk.

Immerhin wartete der Serbe mit einer Top- Neuigkeit in Sachen Trainer auf - mehr Informationen dazu gibt’s HIER!