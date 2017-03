YES! Thiem spaziert gegen Zverev locker zum Sieg

Im Kampf um den Viertelfinal- Einzug beim mit 7,91 Millionen Dollar dotierten Tennis- Event in Kalifornien wartet auf Österreichs Nummer eins der Franzose Gael Monfils oder der US- Amerikaner John Isner. Thiem steht bei seinem vierten Antreten in Indian Wells zum zweiten Mal im Achtelfinale, vergangenes Jahr war er dann klar dem Franzosen Jo- Wilfried Tsonga unterlegen. In der zweithöchsten Turnier- Kategorie nach den vier Grand- Slam- Events schaffte er zum neunten Mal den Sprung unter die letzten 16, dreimal (Miami 2015, Rom 2016, Cincinnati 2016/jeweils Viertelfinale) gelang ihm dabei bisher der Aufstieg.

Thiem blieb auch in seinem zweiten Spiel im Turnierverlauf nach dem 6:2, 6:4 gegen Jeremy Chardy ohne Satzverlust und feierte im 22. Saisonspiel seinen 16. Sieg. Im Achtelfinale wartet sicher eine deutlich schwierigere Aufgabe. Gegen Monfils hat der Rio- Sieger, der in Indian Wells nicht von Günter Bresnik, sondern von Philipp Kohlschreibers Trainer Stephan Fehske gecoacht wird, beide bisherigen Begegnungen gewonnen, im direkten Vergleich mit Isner steht es 1:1.

Dominic Thiem gegen Mischa Zverev - 6:1, 6:4

23:00 Uhr: Der Zverev- Return nach einem starken Aufschlag von Thiem gerät viel zu lange - und das Spiel ist aus. Dominic Thiem gewinnt mit 6:1, 6:4!

22:58 Uhr: Wieder drei Matchbälle!

22:57 Uhr: Jetzt aber: Dominic Thiem serviert auf den Match- Gewinn!

22:55 Uhr: Zverev zieht seinen Kopf nochmal aus der Schlinge - guter Netzangriff und dann ein guter, kurzer Volley gegen die Laufrichtung von Thiem!

22:54 Uhr: Entscheidet‘s euch - wieder Vorteil Zverev, wieder Einstand, wieder Matchball Thiem, wieder Einstand, wieder Vorteil Zverev…

22:53 Uhr: Auch den unmittelbar darauf folgenden Matchball wehrt Zverev ab - und stellt dann gar auf Vorteil Zverev! Aber ein Schlag ins Netz bringt wieder Einstand!

22:51 Uhr: Wow, alle drei Matchbälle abgewehrt!

22:51 Uhr: DREI MATCHBÄLLE THIEM!

22:50 Uhr: Na geh, wieder "scheitert" Thiem am "Love"- Game bei eigenem Aufschlag - aber nach dem 15:40 aus Sicht Zverevs gewinnt er das Spiel trotzdem - 5:3!

22:46 Uhr: Und dann geht’s wieder schnell: Vorteil Thiem und Punkt Thiem! Bravo! Erstes Break im 2. Satz - die Vorentscheidung?

22:45 Uhr: Schau an, Thiem kommt nach 15:40 auf Einstand zurück - mit einem tollen Rückhand- Passierschlag auf Zverev konternd…

22:40 Uhr: Der inzwischen etwas fehlerhafter auftretende Thiem kontert aber ganz ordentlich - "Love"- Game ist es zwar keines geworden, aber beim Stand von 40:15 schickt er ein Ass zu Zverev rüber…

22:38 Uhr: Das war dann mal ein leichtes Game für Zverev, bei dem diesmal sowohl Service als auch Netzattacken allesamt geklappt haben - "Love"- Game zum 3:2!

22:37 Uhr: Aber dann dreht er auf und macht vier der nächsten sechs Punkte hintereinander!

22:34 Uhr: Oha! Thiem ist gleich einmal 0:30 hinten…

22:32 Uhr: Aaaaaaber er zieht sich noch einmal selbst aus dem Sumpf, ein toller Aufschlag bereitet den Weg zur 2:1- Führung in Satz 2!

22:31 Uhr: 4. Doppelfehler in der Partie und dann ein furchtbarer Volley- Fehler am Netz - Zverev wankt!

22:29 Uhr: Das zweite Service von Thiem attackiert der 29- jährige Deutsche gerne extrem - er erwartet den Ball gerne mal knapp einen Meter vor der Grundlinie stehend. Allerdings brockt er sich dabei mit dummen Fehlern einen Game- Verlust ein.

22:27 Uhr: Naja, vielleicht auch nicht - Zverev bringt sein Aufschlag- Spiel doch tatsächlich durch und geht erstmals in diesem Match in Führung.

22:25 Uhr: Gutes Omen für Thiem? Zverev beginnt Satz zwei mit einem Doppelfehler…

22:23 Uhr: Und schon ist der Käse gegessen: Der 1. Satz ist entschieden, Dominic Thiem gewinnt mit 6:1!

22:22 Uhr: Jetzt geht’s aber schnell, da kommt ihr "Tickerant" gar nicht mehr richtig nach - drei Satzbälle Thiem!

22:21 Uhr: Ein fürchterliches Aufschlag- Game für Zverev - erst zwei üble Fehler am Netz, dann ein toller Passierschlag von Thiem. Erst der dritte Angriff bringt einen Volley- Punkt ein - danach schafft Thiem aber trotzdem das 5:1!

22:17 Uhr: Lockeres "Love"- Game für Thiem! Zverev hat den Ball zunächst kaum einmal richtig getroffen - und zum Abschluss hat Thiem noch ein Ass nachgelegt!

22:16 Uhr: Mit Hängen und Würgen bringt Zverev den Vorsprung aber über die Runden - zum ersten Punkt- Gewinn.

22:15 Uhr: Nach einem schnellen 40:0 für Zverev kommt Thiem noch einmal auf 30:40 heran!

22:14 Uhr: Mal schauen, wie die Nummer 33 der Welt aus Deutschland ihren zweiten Service- Anlauf anlegt.

22:11 Uhr: Zweites Aufschlag- Game für Thiem und zweiter -recht lockerer - Game- Gewinn!

22:11 Uhr: Ein amüsantes Spiel bisher - bei eigenem Aufschlag stürmt Zverev zumeist so schnell wie nur irgend möglich ans Netz; aber bei Service Thiem zeigen sich doch deutliche Schwächen beim Spiel von der Grundlinie. Da dominiert Thiem.

22:08 Uhr: YES! Nach der ersten Breakchance für Thiem auch das erste Break! Mit einem tollen Passierschlag "durch" den am Netz lauernden Zverev!

22:07 Uhr: Vorteil Thiem! Erste Breakchance!

22:07 Uhr: Vorteil Zverev, dann Einstand!

22:06 Uhr: Schade! Ein Passierball geht seitlich ins Aus, ein Lob gerät zu weit - die Netzattacken des 1,91 Meter großen Zverev werden sicher noch ein hartes Stück Arbeit für Thiem werden.

22:04 Uhr: Guter Beginn des Niederösterreichers, er bringt das Game mit zu 15 gegen den 29- jährigen Deutschen durch.

22:01 Uhr: Es geht los mit Aufschlag Thiem!

21:56 Uhr: Die Sonne brennt unbarmherzig auf das kalifornische Indian Wells herunter - derzeit hat’s offiziell 36 Grad Celsius! In Fahrenheit liest sich das sogar noch epischer: 95 Grad!

21:52 Uhr: Die beiden Tennis- Gladiatoren betreten in diesem Moment den Court!

21:46 Uhr: Na endlich! Angelique Kerber besiegt am Platz in Stadium 1 die Französin Pauline Parmentier mit 7:5, 3:6 und 7:5!

21:42 Uhr: Frau Kerber, langsam wird’s Zeit!

21:21 Uhr: Noch müssen Thiem und sein deutscher Kontrahent warten - der Platz in Stadium 1 ist noch von Pauline Parmentier (FRA) und Angelique Kerber (GER) belegt, die dort ihre Drittrunden- Partie austragen. Immerhin: Es steht 5:4 im 3. Satz, allzu lange sollte es daher nicht mehr dauern…

21:18 Uhr: Herzlich willkommen beim Liveticker zu Dominic Thiems Drittrunden- Auftritt in Indian Wells - es geht gegen den Deutschen Mischa Zverev und in wenigen Minuten los!