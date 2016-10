WTA- Finals: Kerber folgt Cibulkova ins Finale

Die Deutsche Angelique Kerber ist nach Erklimmen der Nummer- 1-Position in der Tennis- Weltrangliste nur noch einen Sieg vom erstmaligen Gewinn der WTA- Finals entfernt. Sie gewann am Samstag in Singapur ihr Halbfinale gegen die Polin Agnieszka Radwanksa (2) 6:2, 6:1. Finalgegnerin am Sonntag ist die Slowakin Dominika Cibulkova (7), 1:6- 7:6(5)- 6:4- Siegerin über die Russin Swetlana Kusnezowa (8).