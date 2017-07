Wimbledon- Sensation! Österreicher Ofner in Runde 2

Sensation in Wimbledon! Der 21- jährige Österreicher Sebastian Ofner hat am Dienstag beim Tennis- Grand- Slam- Turnier in Wimbledon für eine riesige Überraschung in Rot- Weiß- Rot gesorgt. Der Debütant im Hauptbewerb eines Turniers oberhalb der Challenger- Ebene besiegte in der ersten Runde den Brasilianer Thomaz Bellucci überraschend klar nach 1:45 Stunden mit 6:2, 6:3, 6:2.