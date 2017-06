Wawrinka nach Fünfsatz- Krimi im French- Open- Finale

Stan Wawrinka hat zum zweiten Mal nach 2015 den Einzug in das Tennis- French- Open- Finale geschafft. Der Schweizer setzte sich am Freitag gegen den Weltranglisten- Ersten Andy Murray in 4:34 Stunden mit 6:7 (6), 6:3, 5:7 ,7:6 (3), 6:1 durch. Damit gelang dem 32- Jährigen die Revanche für die Halbfinalniederlage vor einem Jahr gegen den Schotten.