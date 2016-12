Vom Traumhotel in die Südstadt und nach Australien

Raus aus dem Flieger, rein in die Südstadt. Nach drei Wochen Intensiv- Camp auf Teneriffa wartete auf Österreichs Tennis- Star Dominic Thiem die nächste Challenge. In der Akademie von seinem Trainer Günter Bresnik ging's gleich gegen 15 Gegner. "Alles tennisbegeisterte Kunden oder Mitarbeiter meines Autosponsors", erzählt der 23- Jährige, "aber gegen 15 Leute an einem Tag hab ich noch nie gespielt".

Mit der Mama nach Australien

Bis zum Christtag wird in der Südstadt noch am Aufbau für die nächste Saison gearbeitet, am 26. Dezember fliegt Dominic mit Mama Karin nach Australien. Brisbane, Sydney und die Australian Open stehen auf dem Programm. "Ich hab auf Teneriffa eine unglaubliche Vorbereitung erlebt, jeder Tag war besonders anstrengend. Umso mehr freue ich mich, dass bald wieder das Tourleben losgeht." Und Nachsatz: "Die Winterpause, die man als Tennisspieler hat, ist nicht lang."

Am Donnerstag lud Dominic mit seinem 1. Tennis- Fußball- Klub als Ehrenpräsident zur Weihnachtsfeier, den Heiligen Abend verbringt er daheim mit seiner Familie. "Es gibt nur wenige Tage, an denen wir als Familie alle zusammensitzen, das genieße ich umso mehr."

"2017 knackt er die Top 5"

Erstmals startet der siebenfache Turniersieger als Top- 10- Spieler in die Saison. Was trauen ihm Experten und Freunde zu? "Domi hat sich im Winter weiter verbessert, ich hoffe auf gute Ergebnisse bei Grand Slams", so Coach Bresnik. Ex- Daviscup- Spieler Markus Hipfl, der auf Teneriffa als Trainer aushalf, ist überzeugt: "Dominic wird auch 2017 als Top- 10- Star beenden." Der deutsche Modeschöpfer Kilian Kerner, der Thiem seit Jahren auf der Tour begleitet, prophezeit: "2017 knackt er die Top 5!"

Peter Moizi, Kronen Zeitung