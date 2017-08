Visum erhalten: Becker darf endlich zu den US Open

Der neue "Head of Tennis" der deutschen Herren, der derzeit mit Pleite- Sorgen zu kämpfen hat, will in den USA nicht nur als Experte für Eurosport arbeiten, sondern auch als Unterstützung für Alexander Zverev und seine weiteren Landsleute dienen.

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA, twitter.com

Via Twitter zeigte sich Becker glücklich, die Einreiseerlaubnis erhalten zu haben. "Am Weg nach NYC", schrieb er und postete dazu ein Foto aus dem Flugzeug.