Venus Williams verursachte tödlichen Autounfall

Die US- Tennisspielerin Venus Williams hat nach Angaben der Polizei einen tödlichen Autounfall verursacht. Die 37- Jährige habe am 9. Juni in Palm Beach Gardens, einer Kleinstadt nördlich von Miami, mit ihrem Geländewagen auf einer Kreuzung abgebremst, heißt es in einem Polizeibericht. Deswegen sei ein von einer 68- jährigen Frau gesteuerter Wagen in Williams' Auto hineingefahren.