US Open: Spektakuläres Dach, neues Stadion

Über 710.000 Zuschauer strömen jährlich in den 14 Tagen des größten Tennis- Turniers der Welt nach Flushing Meadows. Die Transformation der Anlage der US Open wird in diesem Jahr besonders sichtbar: Die spektakuläre Überdachung des Center Courts im Arthur Ashe Stadium ist fertig, innerhalb von nur sieben Minuten kann das Dach über die riesige Arena geschoben werden.