US Open: Boris Becker hat Probleme bei Einreise

Becker habe noch kein US- Visum für seine Arbeit in New York erhalten. Der ehemalige Weltklasse- Spieler bemüht sich nun, eine Arbeitserlaubnis sowie eine Einreisegenehmigung zu bekommen.

Foto: GEPA

Der neue "Head of Tennis" der deutschen Herren, der derzeit mit Pleite- Sorgen zu kämpfen hat, will in den USA nicht nur als Experte für Eurosport arbeiten, sondern auch als Unterstützung für Alexander Zverev und seine Landsleute dienen.

Foto: AP

Am Dienstag soll Becker einen Termin bei der US- Botschaft haben, um die Einreise- Probleme zu beseitigen …