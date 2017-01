Traumfinale in Doha! Djokovic fordert Murray

Der 33- jährige Spanier verlangte dem Serben alles ab. Verdasco, Nummer 42 der Rangliste, gewann den ersten Satz 6:4. Der zweite Satz führte zu einem Tiebreak, in dem Verdasco scheinbar entscheidend auf 6:2 davonzog. Danach jedoch glückte es dem favorisierten Djokovic, insgesamt fünf Matchbälle abzuwehren. Seinerseits nutzte er die erste Gelegenheit zum Satzausgleich. Im dritten Durchgang behielt Djokovic mit 6:3 die Oberhand.

Das zweite Halbfinale zwischen Murray und dem Weltranglisten- Dritten Berdych verlief vergleichsweise einseitig. Der Schotte siegte 6:3, 6:4 und verbesserte seine persönliche Bilanz gegen den Tschechen auf 11:6- Siege. Murray ist offenbar auch zu Beginn des neuen Jahres in bestechender Form. In Doha wird er nun sein sechstes Finale in Folge bestreiten.