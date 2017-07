Thiem verliert Fünf- Satz- Krimi gegen Berdych!

Berdych ist wohl einer der besten Rasen- Spieler der Welt - und Thiem zwang ihn im Achtelfinale von Wimbledon immerhin in einen Fünfsatz- "Krimi". Hätte das jemand nach den missglückten Rasen- Partien in den vergangenen Wochen prophezeit, hätte man das wohl nicht für möglich gehalten. Aber dennoch tut diese Niederlage ganz besonders weh, weil Thiem auf dem Rasen- Belag mittlerweile großartiges Tennis gespielt hat. Doch Berdych servierte am Montagnachmittag knapp drei Stunden lang wie eine Maschine. Dominic kämpfte zwar verbissen gegen den Tschechen an, doch jeder Aufschlagverlust des Österreichers war an diesem Tag gleichbedeutend mit einem Satzverlust.

Thiem enttäuscht: "Es tut doppelt weh!"

"Ich wollte die Partie unbedingt gewinnen und die Niederlage schmerzt richtig. Also viel mehr als die ganzen anderen in letzter Zeit, weil ich echt gute Chancen gehabt habe - im fünften Satz dann auch", sagte der enttäuschte Weltranglisten- Achte. Einerseits habe Berdych auch bei seinen Break- Chancen sehr gut serviert, zudem sei nicht immer alles für ihn gelaufen. "Aber es war ein gutes Match. Ich war mir sehr sicher, dass ich die Partie gewinne, vor allem als ich den vierten Satz gewonnen habe", erklärte Thiem. "Deshalb tut es doppelt weh, dass es dann nichts geworden ist."

Bresnik: "Auf Rasen reicht ein schlechtes Game"

Thiem- Coach Günter Bresnik war unmittelbar nach dem Aus seines Schützlings wenig erfreut. "Auf Rasen reicht ein schlechtes Game gegen einen so guten Aufschläger, damit dann der Satz weg ist", meinte der Niederösterreicher. "Und das ist ihm dreimal passiert: dreimal ein Break eingefangen, alle drei Sätze 3:6 verloren", lautete die nüchterne Analyse Bresniks. Natürlich sei es aber ein gutes Spiel gewesen. "Für mich war dieses Match gegen Berdych der Gradmesser schlechthin, weil er auf Rasen mit Abstand seine größten Erfolge gehabt hat", erklärte Bresnik.

Alles in allem habe der als Nummer 11 gesetzte Tscheche besser serviert und returniert. "Dominic hat für mich zu wenig erste Aufschläge von Berdych ins Spiel gebracht." Gegen einen Berdych könne man auf Rasen aber ohne weiteres verlieren. "Es ist sicherlich von Dominic wieder eine starke Verbesserung seines Rasen- Tennis", resümierte Bresnik, der Thiem nun auf Urlaub schicken wird. Beim Turnier in Washington (ab 31.7.) geht es für Thiem wieder zurück auf die Tour.

Hier können Sie den kompletten Liveticker zum Spiel nachlesen:

Endstand bei Thiem gegen Berdych - 3:6, 7:6 (7:1), 3:6, 6:3, 3:6

19:22 Uhr: GAME, SET, MATCH Berdych! Nach 2:52 Stunden ist es gegen einen Aufschlag- Giganten leider vorbei.

Nach 2:52 Stunden ist es gegen einen Giganten leider vorbei. 19:21 Uhr: 15:15.

15:15. 19:19 Uhr: Zu null hat Dominic auf 3:5 gestellt, jetzt muss er Berdych aber breaken, will er nicht die Koffer packen müssen.

Zu null hat Dominic auf 3:5 gestellt, jetzt muss er Berdych aber breaken, will er nicht die Koffer packen müssen. 19:18 Uhr: 15:0 für Thiem.

15:0 für Thiem. 19:17 Uhr: Spielgewinn für den Tschechen, dem nur noch ein Game auf das Viertelfinale fehlt...

Spielgewinn für den Tschechen, dem nur noch ein Game auf das Viertelfinale fehlt... 19:15 Uhr: 30:0 für Berdych.

30:0 für Berdych. 19:14 Uhr: Bravo, Game für Thiem! Aber ein Break ist er noch hinten.

Bravo, Game für Thiem! Aber ein Break ist er noch hinten. 19:13 Uhr: 30:30.

30:30. 19:13 Uhr: 30:0 für Thiem bei eigenem Aufschlag.

30:0 für Thiem bei eigenem Aufschlag. 19:10 Uhr: Nichts zu machen: Thiem macht zwar deutlich mehr Punkte als sein Gegner, wenn der Ball im Spiel ist. Aber der Ball ist es bei Service Berdych einfach selten...

Nichts zu machen: Thiem macht zwar deutlich mehr Punkte als sein Gegner, wenn der Ball im Spiel ist. Aber der Ball ist es bei Service Berdych einfach selten... 19:09 Uhr: 40:30 Berdych, er serviert zu gut. 15 Asse schon.

40:30 Berdych, er serviert zu gut. 15 Asse schon. 19:08 Uhr: 15:30 bei Service Berdych.

Zu null stellt Thiem auf 1:3.



Zu null stellt Thiem auf 1:3. 19:06 Uhr: Jetzt einmal anschreiben, 15:0.

Jetzt einmal anschreiben, 15:0. 19:04 Uhr: Der Tscheche spielt jetzt leider wie aufgezogen, kann Thiem nochmal zurückkommen in diesem Match?

Der Tscheche spielt jetzt leider wie aufgezogen, kann Thiem nochmal zurückkommen in diesem Match? 19:04 Uhr: 40:15.

40:15. 19:03 Uhr: 0:15 bei Service Berdych.

0:15 bei Service Berdych. 19:01 Uhr: Auweh!!! Thiem muss den Aufschlag abgeben, was war denn da jetzt los? Plötzlich klappte beim Aufwschlag gar nichts mehr und Berdych hat voll attackiert.

Auweh!!! Thiem muss den Aufschlag abgeben, was war denn da jetzt los? Plötzlich klappte beim Aufwschlag gar nichts mehr und Berdych hat voll attackiert. 19:00 Uhr: Breakball Berdych!

Breakball Berdych! 18:59 Uhr: 30:30, Doppelfehler von Thiem.

30:30, Doppelfehler von Thiem. 18:58 Uhr: 15:15 bei Aufschlag Thiem.

15:15 bei Aufschlag Thiem. 18:57 Uhr: 1:0 Berdych, schade!

1:0 Berdych, schade! 18:56 Uhr: Super abgewehrt, Hut ab! Vorteil Berdych.

Super abgewehrt, Hut ab! Vorteil Berdych. 18:55 Uhr: Breakball für Thiem!!!

Breakball für Thiem!!! 18:54 Uhr: 30:15 für Berdych in Satz fünf.

30:15 für Berdych in Satz fünf. 18:51 Uhr: JAAAAA! SATZGEWINN für Thiem, wir erleben einen Fünfsatz- Krimi.

JAAAAA! SATZGEWINN für Thiem, wir erleben einen Krimi. 18:51 Uhr: SATZBALL Thiem!!! Genialer Lob.

SATZBALL Thiem!!! Genialer Lob. 18:50 Uhr: Beiiiide abgewehrt!

Beiiiide abgewehrt! 18:49 Uhr: Zwei Breakbälle gegen Dominic.

Zwei Breakbälle gegen Dominic. 18:48 Uhr: Mist: 15:30.

Mist: 15:30. 18:48 Uhr: 15:15 bei Service Thiem.

15:15 bei Service Thiem. 18:46 Uhr: JAAAAA! Break für den Österreicher, der 5:3 führt. Thiem ist wie ein Irrer gelaufen, hat alles zurückgebracht.

JAAAAA! Break für den Österreicher, der 5:3 führt. Thiem ist wie ein Irrer gelaufen, hat alles zurückgebracht. 18:46 Uhr: ZWEI BREAKBÄLLE für Thiem!

ZWEI BREAKBÄLLE für Thiem! 18:45 Uhr: 15:30, Doppelfehler!!!

15:30, Doppelfehler!!! 18:44 Uhr: Hoffentlich geht es jetzt nicht wieder bumm, bumm, bumm bei Aufschlag Berdych...

Bravo, Dominic Thiem! Super gespielt - 4:3-Führung.



Bravo, Dominic Thiem! Super gespielt 4: Führung. 18:42 Uhr: 30:15 für den Österreicher, stark!

30:15 für den Österreicher, stark! 18:41 Uhr: Love- Game - bei 3:3 wartet das berühmte verflixte siebente Game. Thiem ist 0:15 hinten.

Game bei 3:3 wartet das berühmte verflixte siebente Game. Thiem ist 0:15 hinten. 18:40 Uhr: Glück für Berdych bei zwei Netzrollern - 40:0.

Glück für Berdych bei zwei Netzrollern 40:0. 18:39 Uhr: Der Tscheche serviert und führt 15:0.

Der Tscheche serviert und führt 15:0. 18:38 Uhr: Dominic macht das Game - 3:2 für den Österreicher in Satz vier.

Dominic macht das Game 3:2 für den Österreicher in Satz vier. 18:37 Uhr: 30:15.

30:15. 18:37 Uhr: 15:0 für Thiem.

15:0 für Thiem. 18:35 Uhr: Nach zehn Service in Serie kann Thiem wieder einen Return ins Feld bringen. Aber nutzte auch nichts - 2:2.

Nach zehn Service in Serie kann Thiem wieder einen Return ins Feld bringen. Aber nutzte auch nichts 2:2. 18:35 Uhr: 30:0 mit zwei Assen aus Sicht von Berdych.

Sensationell gespielt von Thiem, der jetzt mit 2:1 vorne liegt, aber die letzten zwei Games war Berdych unantastbar beim Aufschlag.



Sensationell gespielt von Thiem, der jetzt mit 2:1 vorne liegt, aber die letzten zwei Games war Berdych unantastbar beim Aufschlag. 18:32 Uhr: 40:15.

40:15. 18:31 Uhr: 30:15 bei Service Thiem.

30:15 bei Service Thiem. 18:30 Uhr: 15:0 für Dominic.

15:0 für Dominic. 18:29 Uhr: Zu- null- Game für Berdych, seine letzten acht (!) Aufschläge waren nicht zu retournieren.

Game für Berdych, seine letzten acht (!) Aufschläge waren nicht zu retournieren. 18:28 Uhr: Zu null holt sich der Österreicher das 1:0 in Satz vier.

Zu null holt sich der Österreicher das 1:0 in Satz vier. 18:27 Uhr: 30:0 bei Service Thiem.

30:0 bei Service Thiem. 18:26 Uhr: Thiem ist 1:2 Sätze zurück, jetzt wird's ganz, ganz schwer. Aber er hat schon einmal in diesem Spiel einen Satzrückstand aufgeholt.

Thiem ist 1:2 Sätze zurück, jetzt wird's ganz, ganz schwer. Aber er hat schon einmal in diesem Spiel einen Satzrückstand aufgeholt. 18:25 Uhr: Per Ass zum Satzgewinnn, das war humorlos...

Per Ass zum Satzgewinnn, das war humorlos... 18:25 Uhr: Drei Winner - 40:0 für Berdych, wieder drei Satzbälle!

Drei Winner 40:0 für Berdych, wieder drei Satzbälle! 18:24 Uhr: Der Satz schien schon fix weg zu sein, aber Kämpfer Thiem verkürzt noch einmal auf 3:5.

Der Satz schien schon fix weg zu sein, aber Kämpfer Thiem verkürzt noch einmal auf 3:5. 18:22 Uhr: Drei Satzbälle abgewehrt von Thiem!

Drei Satzbälle abgewehrt von Thiem! 18:20 Uhr: 0:30 aus Sicht von Thiem.

0:30 aus Sicht von Thiem. 18:19 Uhr: Das raubt etwas den Nerv, wenn das Gegenüber so gut serviert.

Das raubt etwas den Nerv, wenn das Gegenüber so gut serviert. 18:18 Uhr: Zwei Asse, ein Winner - und so schnell kommt von Breakball gegen sich zum Spielgewinn...

Zwei Asse, ein Winner und so schnell kommt von Breakball gegen sich zum Spielgewinn... 18:17 Uhr: 40:40, Winner!

40:40, Winner! 18:16 Uhr: 30:40, Breakball Thiem!!!

30:40, Breakball Thiem!!! 18:15 Uhr: 15:30 bei Service Berdych.

15:30 bei Service Berdych. 18:15 Uhr: Wahnsinn, das Game hat keine Minute gedauert, aber ein Break muss her!

Wahnsinn, das Game hat keine Minute gedauert, aber ein Break muss her! 18:13 Uhr: 40:0 für Thiem.

40:0 für Thiem. 18:12 Uhr: Monsteraufschlag, Berdych weiter mit einem Break vor...

Monsteraufschlag, Berdych weiter mit einem Break vor... 18:12 Uhr: Vorteil Berdych.

Vorteil Berdych. 18:11 Uhr: Vamos! 40:40!

Vamos! 40:40! 18:10 Uhr: Nur noch 40:30.

Nur noch 40:30. 18:09 Uhr: 40:15.

40:15. 18:08 Uhr: 30:0 für den Tschechen.

30:0 für den Tschechen. 18:07 Uhr: Game Thiem! Immerhin.

Game Thiem! Immerhin. 18:06 Uhr: 15:30 - in diesem Satz sieht's mies aus.

15:30 in diesem Satz sieht's mies aus. 18:05 Uhr: 0:15 bei Service Thiem.

0:15 bei Service Thiem. 18:03 Uhr: Game Berdych, 3:0! Thiem muss jetzt irgendwie in den Satz reinkommen.

Game Berdych, 3:0! Thiem muss jetzt irgendwie in den Satz reinkommen. 18:02 Uhr: 30:15 für den Tschechen, ein Passierball von Thiem geht knapp ins Out.

30:15 für den Tschechen, ein Passierball von Thiem geht knapp ins Out. 18:01 Uhr: 15:15 bei Service Berdych.

15:15 bei Service Berdych. 18:00 Uhr: BREAK gegen Thiem - mit dem zweiten Breakball.

BREAK gegen Thiem mit dem zweiten Breakball. 18:00: Zwei Breakbälle gegen den Österreicher!

Zwei Breakbälle gegen den Österreicher! 17:59 Uhr: Oje, 15:30 aus Sicht von Thiem.

Oje, 15:30 aus Sicht von Thiem. 17:56 Uhr: Love- Game für Berdych! Da hat beim Tschechen wohl ein bisschen Frust hinausgemusst…

Game für Berdych! Da hat beim Tschechen wohl ein bisschen Frust hinausgemusst… 17:52 Uhr: JAAAAAA! Satzausgleich, Thiem setzt einen herrlichen Halbvolley als Stop ins Feld und ballt die Faust, das war jetzt große Klasse.

JAAAAAA! Satzausgleich, Thiem setzt einen herrlichen Halbvolley als Stop ins Feld und ballt die Faust, das war jetzt große Klasse. 17:52 Uhr: 6:1, fünf SATZBÄLLE!!!

6:1, fünf SATZBÄLLE!!! 17:51 Uhr: 5:1, eine Vorhand von Thiem geht ins Out.

5:1, eine Vorhand von Thiem geht ins Out. 17:51 Uhr: Was für eine Vorhand! 5:0!

Was für eine Vorhand! 5:0! 17:50 Uhr: 4:0 Thiem!!!

4:0 Thiem!!! 17:50 Uhr: Out! 3:0 für Dominic, yes!

Out! 3:0 für Dominic, yes! 17:49 Uhr: 2:0 für den Österreicher, Mini- Break dank Vorhandpeitsche.

2:0 für den Österreicher, Break dank Vorhandpeitsche. 17:49 Uhr: Daumendrücken! Thiem führt 1:0

Daumendrücken! Thiem führt 1:0 17:47 Uhr: Wir erleben ein Tie- Break!

Wir erleben ein Break! 17:46 Uhr: 30:0 für Berdych.

30:0 für Berdych. 17:45 Uhr: Dominic spielt jetzt richtig, richtig gut. Ob es reicht gegen Berdych? Hoffentlich wackelt der Tscheche jetzt wieder beim Service.

Dominic spielt jetzt richtig, richtig gut. Ob es reicht gegen Berdych? Hoffentlich wackelt der Tscheche jetzt wieder beim Service. 17:45 Uhr: Gamegewinn für Thiem!

Gamegewinn für Thiem! 17:44 Uhr: 30:15 für den Mann aus Lichtenwörth.

30:15 für den Mann aus Lichtenwörth. 17:43 Uhr: Jetzt knistert es, Berdych ist noch im sauer auf den Schiri, Thiem führt 15:0.

Jetzt knistert es, Berdych ist noch im sauer auf den Schiri, Thiem führt 15:0. 17:42 Uhr: Game, Berdych! Der hat bei Satzball Thiem begonnen Erste ins Feld zu donnern und bei seinem Vorteil einen Fehler von Dominic genutzt.

Game, Berdych! Der hat bei Satzball Thiem begonnen Erste ins Feld zu donnern und bei seinem Vorteil einen Fehler von Dominic genutzt. 17:41 Uhr: Wieder mit einem Ass abgewehrt!

Wieder mit einem Ass abgewehrt! 17:40 Uhr: SATZBALL erneut!

SATZBALL erneut! 17:39 Uhr: Winner zum Vorteil - und Fehler zum Einstand. Dramatik pur!

Winner zum Vorteil und Fehler zum Einstand. Dramatik pur! 17:39 Uhr: Ass von Berdych zum 40:40.

Ass von Berdych zum 40:40. 17:37 Uhr: Wohl eine Fehlentscheidung vom Referee, Thiem hat das Hawk Eye beansprucht, weil eine Vorhand out gegeben wurde. Die elektronische Hilfe sah den Ball gut und der Schiedsrichter hätte Wiederholung geben müssen, weil Berdych dort gewesen wäre, hat aber auf Punkt für den Österreicher entschieden.

Wohl eine Fehlentscheidung vom Referee, Thiem hat das Hawk Eye beansprucht, weil eine Vorhand out gegeben wurde. Die elektronische Hilfe sah den Ball gut und der Schiedsrichter hätte Wiederholung geben müssen, weil Berdych dort gewesen wäre, hat aber auf Punkt für den Österreicher entschieden. 17:36 Uhr: SATZBALL für Dominic Thiem!

SATZBALL für Dominic Thiem! 17:35 Uhr: Spielball für den Tschechen.

Spielball für den Tschechen. 17:34 Uhr: Oje, wieder 30:30.

Oje, wieder 30:30. 17:33 Uhr: 30:0 für Thiem, der hat wohl einen Zauberschläger ausgepackt!

30:0 für Thiem, der hat wohl einen Zauberschläger ausgepackt! 17:32 Uhr: Kurios: Thiem wollte gerade das durchgeschwitzte Griffband tauschen, die Zeit beim Seitenwechsel war aber zu kurz, jetzt musste er ein anderes Racket nehmen - und führt 15:0 bei Service Berdych.

Kurios: Thiem wollte gerade das durchgeschwitzte Griffband tauschen, die Zeit beim Seitenwechsel war aber zu kurz, jetzt musste er ein anderes Racket nehmen und führt 15:0 bei Service Berdych. 17:31 Uhr: Wahnsinn! Thiem spielt plötzlich außerirdisch und zieht den Kopf aus der Schlinge, jetzt muss Berdych gegen den Satzverlust servieren.

Wahnsinn! Thiem spielt plötzlich außerirdisch und zieht den Kopf aus der Schlinge, jetzt muss Berdych gegen den Satzverlust servieren. 17:31 Uhr: Vorteil Thiem! Was für eine Vorhand.

Vorteil Thiem! Was für eine Vorhand. 17:29 Uhr: Beide abgewehrt!!!

Beide abgewehrt!!! 17:28 Uhr: Zwei Breakbälle gegen Thiem, Berdych spielt perfektes Rasentennis.

Zwei Breakbälle gegen Thiem, Berdych spielt perfektes Rasentennis. 17:27 Uhr: Autsch! 0:30.

Autsch! 0:30. 17:27 Uhr: 0:15.

0:15. 17:26 Uhr: Game für Berdych, der jetzt nur mehr eine Challenge übrig hat.

Game für Berdych, der jetzt nur mehr eine Challenge übrig hat. 17:25 Uhr: Toller Volleystop des Österreichers, nur mehr 30:15.

Toller Volleystop des Österreichers, nur mehr 30:15. 17:25 Uhr: 30:0.

30:0. 17:23 Uhr: 15:0 nach einem Vorhand- Feger von Berdych.

15:0 nach einem Feger von Berdych. 17:21 Uhr: Zu- Null- Game für Thiem. Schön anzusehen ist das derzeit nicht, klassisches Rasentennis ohne echten Ballwechsel.

Game für Thiem. Schön anzusehen ist das derzeit nicht, klassisches Rasentennis ohne echten Ballwechsel. 17:20 Uhr: 40:0 für Dominic Thiem, der eine schöne Vorhand ins Eck gejagt hat.

40:0 für Dominic Thiem, der eine schöne Vorhand ins Eck gejagt hat. 17:20 Uhr: Ja, da hilft es wohl nur auf eine kleine Krise zu warten, das Service kann man Berdych derzeit einfach nicht abnehmen.

Ja, da hilft es wohl nur auf eine kleine Krise zu warten, das Service kann man Berdych derzeit einfach nicht abnehmen. 17:19 Uhr: 40:15.

40:15. 17:18 Uhr: 30:0 schon wieder!

30:0 schon wieder! 17:18 Uhr: Jetzt ist wieder Berdych dran, abwarten, ob er wieder so stark servieren kann.

Jetzt ist wieder Berdych dran, abwarten, ob er wieder so stark servieren kann. 17:16 Uhr: 3:2 für Thiem, Gratulation!

3:2 für Thiem, Gratulation! 17:15 Uhr: 40:30 für Dominik!

40:30 für Dominik! 17:14 Uhr: 30:15 jetzt für Thiem.

30:15 jetzt für Thiem. 17:13 Uhr: Der serviert aber weiter so gut - 2:2.

Der serviert aber weiter so gut 2:2. 17:12 Uhr: Traumrückhand von Thiem, nur mehr 40:30.

Traumrückhand von Thiem, nur mehr 40:30. 17:12 Uhr: 40:15, Berdych serviert sensationell.

40:15, Berdych serviert sensationell. 17:11 Uhr: 15:15 - drei Netzroller in Folge bei einem Ballwechsel...

15:15 drei Netzroller in Folge bei einem Ballwechsel... 17:10 Uhr: Dank eines starken 1. Aufschlags kann der Niederösterreicher aber doch noch auf 40:30 erhöhen - und dann legt er noch stark nach - Game Thiem!

Dank eines starken 1. Aufschlags kann der Niederösterreicher aber doch noch auf 40:30 erhöhen und dann legt er noch stark nach Game Thiem! 17:08 Uhr: Aufpassen, Dominic! 30:30 bei Aufschlag Thiem!

Aufpassen, Dominic! 30:30 bei Aufschlag Thiem! 17:06 Uhr: Okay, was unser Dominic kann, kann auch Berdych - Love- Game für den Tschechen!

Okay, was unser Dominic kann, kann auch Berdych Game für den Tschechen! 17:03 Uhr: Love- Game für Thiem! Ein gutes Omen für Thiem, dieses 1. Aufschlag- Game im 2. Satz?

Game für Thiem! Ein gutes Omen für Thiem, dieses 1. Game im 2. Satz? 16:59 Uhr: Aufschlag- Winner und der erste Satz ist durch - leider zu Ungunsten Thiems. Berdych gewinnt ihn verdient mit 6:3.

Winner und der erste Satz ist durch leider zu Ungunsten Thiems. Berdych gewinnt ihn verdient mit 6:3. 16:59 Uhr: Thiems Vorhand- Slice landet im Netz, Berdych hat damit zwei Satzbälle.

Thiems Slice landet im Netz, Berdych hat damit zwei Satzbälle. 16:59 Uhr: Zunächst ein Rückhand- Fehler, dann wieder ein Aufschlag- Winner - 30:15.

Zunächst ein Fehler, dann wieder ein Winner 30:15. 16:58 Uhr: Berdych ist unbeeindruckt - Service- Winner, 15:0.

Berdych ist unbeeindruckt Winner, 15:0. 16:57 Uhr: Rückhand- Fehler von Berdych, damit bringt Thiem sein Service zu- null durch und verkürzt auf 3:5. Jetzt serviert Berdych allerdings auf den Satzgewinn.

Fehler von Berdych, damit bringt Thiem sein Service null durch und verkürzt auf 3:5. Jetzt serviert Berdych allerdings auf den Satzgewinn. 16:57 Uhr: Ass! 40:0.

Ass! 40:0. 16:56 Uhr: Wieder ein Power- Aufschlag und diesmal lässt Thiem einen Vorhand- Winner folgen - 30:0.

Wieder ein Aufschlag und diesmal lässt Thiem einen Winner folgen 30:0. 16:56 Uhr: Gutes Service und ein feiner Rückhand- Cross- Winner hinterher - Thiem führt 15:0.

Gutes Service und ein feiner Winner hinterher Thiem führt 15:0. 16:54 Uhr: Berdych erdrückt Thiem regelrecht, der kann am Schluss nicht mehr aus und schlägt den Ball mit der Rückhand ins Netz. Berdych zieht auf 5:2 davon.

Berdych erdrückt Thiem regelrecht, der kann am Schluss nicht mehr aus und schlägt den Ball mit der Rückhand ins Netz. Berdych zieht auf 5:2 davon. 16:54 Uhr: Thiem verschlägt einen Vorhand- Volley leider kläglich - 40:15, zwei Spielbälle für Berdych.

Thiem verschlägt einen Volley leider kläglich 40:15, zwei Spielbälle für Berdych. 16:53 Uhr: Berdych knallt ein Ass hinterher - 30:15.

Berdych knallt ein Ass hinterher 30:15. 16:52 Uhr: Jetzt ein Vorhand- Fehler von Berdych - 15:15.

Jetzt ein Fehler von Berdych 15:15. 16:52 Uhr: Langer Ballwechsel mit vielen Slice- Bällen und dann macht Berdych mit einem Vorhand- Schuss Schluss - 15:0.

Langer Ballwechsel mit vielen Bällen und dann macht Berdych mit einem Schuss Schluss 15:0. 16:51 Uhr: Doppelfehler! Bitter! Thiem muss das erste Break hinnehmen, er liegt mit 4:2 zurück.

Doppelfehler! Bitter! Thiem muss das erste Break hinnehmen, er liegt mit 4:2 zurück. 16:50 Uhr: Gute Rückhand von Thiem, Berdych kann da nicht mehr mitgehen - 30:40.

Gute Rückhand von Thiem, Berdych kann da nicht mehr mitgehen 30:40. 16:50 Uhr: Den ersten verschlägt er mit der Rückhand - 15:40.

Den ersten verschlägt er mit der Rückhand 15:40. 16:49 Uhr: Zauber- Half- Volley von Berdych, einfach sensationell, dieser Stop am Netz. Das ergibt drei Breakbälle für den Tschechen.

Volley von Berdych, einfach sensationell, dieser Stop am Netz. Das ergibt drei Breakbälle für den Tschechen. 16:48 Uhr: Thiem serviert stark, schlägt den anschließenden Smash aber ins Netz - 0:30.

Thiem serviert stark, schlägt den anschließenden Smash aber ins Netz 0:30. 16:48 Uhr: Starker Vorhand- Winner - 0:15 bei Aufschlag Thiem.

Starker Winner 0:15 bei Aufschlag Thiem. 16:46 Uhr: Berdych nützt gleich den ersten mit einem Vorhand- Winner genau auf die Grundlinie. Der Tscheche führt mit 3:2.

Berdych nützt gleich den ersten mit einem Winner genau auf die Grundlinie. Der Tscheche führt mit 3:2. 16:46 Uhr: Aufschlag - und der Thiem- Rückhandball landet im Netz, zwei Spielbälle für Berdych.

Aufschlag und der Rückhandball landet im Netz, zwei Spielbälle für Berdych. 16:45 Uhr: Jetzt wieder ein Service- Winner - 30:15.

Jetzt wieder ein Winner 30:15. 16:44 Uhr: Wieder ein guter Aufschlag, der Vorhandball geht diesmal aber ins Out - 15:15.

Wieder ein guter Aufschlag, der Vorhandball geht diesmal aber ins Out 15:15. 16:44 Uhr: Guter Aufschlag von Berdych und ein Vorhand- Winner hinterher - 15:0.

Guter Aufschlag von Berdych und ein Winner hinterher 15:0. 16:43 Uhr: Starke Vorhand von Thiem aus vollem Lauf, Berdych kann nicht aus und schlägt den Ball ins Netz. Thiem gleicht somit zum 2:2 aus.

Starke Vorhand von Thiem aus vollem Lauf, Berdych kann nicht aus und schlägt den Ball ins Netz. Thiem gleicht somit zum 2:2 aus. 16:43 Uhr: Jetzt ein Ass von Thiem - Vorteil für Dominic.

Jetzt ein Ass von Thiem Vorteil für Dominic. 16:42 Uhr: Noch ein unerzwungener Fehler - Einstand.

Noch ein unerzwungener Fehler Einstand. 16:42 Uhr: Doppelfehler - 40:30

Doppelfehler 40:30 16:41 Uhr: Spektakulärer Ballwechsel! Thiem erläuft einen guten Stop von Berdych und üpiert den Tschechen, der den Ball ins Out schlägt - 40:15.

Spektakulärer Ballwechsel! Thiem erläuft einen guten Stop von Berdych und üpiert den Tschechen, der den Ball ins Out schlägt 40:15. 16:41 Uhr: Dieser Rückhand- Ball von Thiem geht deutlich ins Out - 30:15.

Dieser Ball von Thiem geht deutlich ins Out 30:15. 16:40 Uhr: Nächster druckvoller Punkt von Thiem, er zwingt Berdych zum Rückhand- Fehler - 30:0.

Nächster druckvoller Punkt von Thiem, er zwingt Berdych zum Fehler 30:0. 16:39 Uhr: Starker Aufschlag und ein Vorhand- Winner - Thiem geht mit 15:0 in Führung.

Starker Aufschlag und ein Winner Thiem geht mit 15:0 in Führung. 16:38 Uhr: Aufschlag- Winner und das Game ist durch, Berdych stellt auf 2:1.

Winner und das Game ist durch, Berdych stellt auf 2:1. 16:37 Uhr: Guter Angriff von Berdych, da kann Thiem nicht mehr mit, er schlägt einen Vorhandball ins Aus - zwei Spielbälle für Berdych.

Guter Angriff von Berdych, da kann Thiem nicht mehr mit, er schlägt einen Vorhandball ins Aus zwei Spielbälle für Berdych. 16:36 Uhr: Berdych beendet einen spektakulären Ballwechsel mit einem Smash ab und stellt auf 30:15.

Berdych beendet einen spektakulären Ballwechsel mit einem Smash ab und stellt auf 30:15. 16:36 Uhr: Aufschlag- Winner von Berdych - 15:15.

Winner von Berdych 15:15. 16:35 Uhr: Stop von Thiem, Berdych will mit einem Gegenstop kontern, bringt den Ball aber nicht übers Netz - 0:15.

Stop von Thiem, Berdych will mit einem Gegenstop kontern, bringt den Ball aber nicht übers Netz 0:15. 16:35 Uhr: Starke Vorhand inside out vom Halfcourt aus - Thiem beendet das Game mit einem Winner und stellt auf 1:1.

Starke Vorhand inside out vom Halfcourt aus Thiem beendet das Game mit einem Winner und stellt auf 1:1. 16:34 Uhr: Vorhand- Fehler von Thiem - nur noch 40:30.

Fehler von Thiem nur noch 40:30. 16:33 Uhr: Thiem zieht eine Rückhand auf den Körper des am Netz stehenden Berdych, der macht den Rückhand- Volley- Fehler, zwei Spielbälle für Thiem.

Thiem zieht eine Rückhand auf den Körper des am Netz stehenden Berdych, der macht den Fehler, zwei Spielbälle für Thiem. 16:33 Uhr: Thiem kontert mit einem Auss - 30:15.

Thiem kontert mit einem Auss 30:15. 16:33 Uhr: Thiem greift an und wird von Berdych mit einem Vorhand- Passierball ausgekontert - 15:15.

Thiem greift an und wird von Berdych mit einem Passierball ausgekontert 15:15. 16:32 Uhr: Auch Thiem beginnt sein Aufschlagspiel mit einem Aufschlag- Winner - 15:0.

Auch Thiem beginnt sein Aufschlagspiel mit einem Winner 15:0. 16:31 Uhr: Erstmals ein richtiger Ballwechsel, den Thiem mit einem Rückhand- Fehler beendet. Berdych geht mit 1:0 in Führung.

Erstmals ein richtiger Ballwechsel, den Thiem mit einem Fehler beendet. Berdych geht mit 1:0 in Führung. 16:30 Uhr: Einen echten Ballwechsel gab's bisher noch nicht. Berdych serviert ein Ass und schießt dann einen Aufschlag- Winner - zwei Spielbälle.

Einen echten Ballwechsel gab's bisher noch nicht. Berdych serviert ein Ass und schießt dann einen Winner zwei Spielbälle. 16:30 Uhr: Und jetzt ein Doppelfehler - 15:15.

Und jetzt ein Doppelfehler 15:15. 16:29 Uhr: Und wie! Aufschlag- Winner des Tschechen - 15:0.

Und wie! Winner des Tschechen 15:0. 16:29 Uhr: Die Einschlagphase ist vorbei. Es geht los. Tomas Berdych beginnt mit Aufschlag.

Die Einschlagphase ist vorbei. Es geht los. Tomas Berdych beginnt mit Aufschlag. 16:22 Uhr: Jetzt schlagen sich die beiden Kontrahenten ein.

Jetzt schlagen sich die beiden Kontrahenten ein. 16:19 Uhr: Die beiden Spieler haben soeben den Platz betreten - Dominic Thiem mit weißer Trainingsjacke und weißem Stirnband. Gleich geht's zum Einschlagen.

Die beiden Spieler haben soeben den Platz betreten Dominic Thiem mit weißer Trainingsjacke und weißem Stirnband. Gleich geht's zum Einschlagen. 16:10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Achtelfinal- Duell von Dominic Thiem gegen Tomas Berdych, hier im Rahmen des Grand- Slam- Turniers von Wimbledon!