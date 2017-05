Thiem triumphiert in irrem Krimi über Murray!

Er ist der dritte Österreicher nach Thomas Muster (1996 gegen Pete Sampras) und Jürgen Melzer (2010 gegen Rafael Nadal) dem es gelungen ist, eine regierende Nummer eins der Tennis- Welt zu schlagen. Muster hat übrigens 1995 und 1996 in Barcelona triumphiert, Thiem könnte ihm am Sonntag nachfolgen. Mit dem Finaleinzug hat der Schützling von Günter Bresnik 300 ATP- Zähler sowie ein Preisgeld von brutto 227.585 Dollar (208.220,49 Euro) sicher.

Im ATP- Ranking bringt Thiem nur ein Finalsieg eine Verbesserung um einen Platz auf Position acht, im Race 2017 ist er schon jetzt Vierter und könnte Stan Wawrinka auch noch überholen. Der Siegerscheck, der am Sonntag vergeben wird, ist auf eine Summe von 464.260 Dollar brutto (424.757,55 Euro) ausgestellt. Thiem hat übrigens erst vor Kurzem die Sechs- Millionen- Dollar- Preisgeldmarke (ebenfalls vor Abzug von Steuern) durchbrochen.

Thiem war nach seinem Triumph über Murray besonders damit zufrieden, wie er sich nach der Schwächephase von Mitte des zweiten Satzes bis nach dem ersten Game des dritten mental wieder fing. "Bei 0:1 war ich schon ziemlich bedient, muss ich sagen, aber ich bin mental sehr gut zurückgekommen. Ich habe dann richtig gut gespielt und gleich das Rebreak gemacht. Dann war eh alles offen." Thiem profitierte vom verpatzten Start des Schotten - wie er auch selbst zugab.

"Man muss ehrlich sagen, dass er wirklich schwach begonnen hat. Da habe ich nicht viel dazu machen müssen. Mitte zweiter Satz ist es ein offenes Match geworden", stellte der Weltranglisten- Neunte fest. "Heute habe ich das glücklichere Ende gehabt, aber natürlich kann man so einen Sieg nicht erwarten. Trotzdem bin ich mittlerweile in einer Situation, in der ich jetzt gegen keinen Gegner mehr reingehe und sage: 'Ja ich will ein paar Games holen', sondern ich gehe in jedes Match und will es gewinnen."

Der Sieg über Murray war sein bester Sieg in diesem Jahr und auch sein erster über einen Top- Ten- Spieler 2017. "Das war ein großer Schritt vorwärts heute." Schon bald lag der Fokus aber auf dem Endspiel, das Thiem sein 4. Duell mit Nadal bringt. "Murray und er sind zwei komplett andere Spielertypen. Das Tempo der Schläge und die Aggressivität waren echt okay heute, das muss ich auf jeden Fall wieder machen. Ich muss schauen, dass ich derjenige bin, der am Drücker ist, was schwer genug ist gegen ihn", so Thiem.

Denn sobald Nadal in den Ballwechseln das Kommando übernimmt, wird es schwierig. "Dann kommt man nicht mehr aus seinen Klauen raus", bestätigte er. "Ich darf mich nicht zu sehr in die Defensive drängen lassen." Thiem freut sich auf das Duell mit Nadal, den er 2016 in Buenos Aires auf Sand mit 7:6 im dritten Satz bezwungen hat. "Er ist ein anderer Spieler als damals und sieht auf dem Court auch anders aus", sieht Thiem beim neunfachen French- Open- Sieger, seit Kurzem zehnfachen Monte- Carlo- Champion und auch in Barcelona auf seinen 10. Titel losgehenden Nadal eine klare Steigerung.

Endstand bei Dominic Thiem vs. Andy Murray - 6:2, 3:6, 6:4

16.06 Uhr: SIEG THIEM!

16.06 Uhr: MATCHBALL THIEM!

MATCHBALL THIEM! 16.05 Uhr: Mit einem Vorhand- Knaller stellt Thiem bei Aufschlag Murray auf 30:30!

Mit einem Knaller stellt Thiem bei Aufschlag Murray auf 30:30! 16.00 Uhr: Geht’s dem Ende zu? Mit einem starken Aufschlag- Spiel überwindet Thiem seine kurze Schwächephase und stellt auf 5:4 - eine Führung, die Goldes wert sein kann!

Geht’s dem Ende zu? Mit einem starken Spiel überwindet Thiem seine kurze Schwächephase und stellt auf 5:4 eine Führung, die Goldes wert sein kann! 15.55 Uhr: Thiem kommt nach 0:30 zwar noch einmal auf 30:30, aber zwei schwächere Aktionen kosten den Niederösterreicher die Chance auf den Punktgewinn…

Thiem kommt nach 0:30 zwar noch einmal auf 30:30, aber zwei schwächere Aktionen kosten den Niederösterreicher die Chance auf den Punktgewinn… ​ 15.50 Uhr: Schade, alles wieder in der Reihe - Re- Break!

Schade, alles wieder in der Reihe Break! 15.49 Uhr: Thiem wackelt - 15:40, zwei Breakbälle gegen den Österreicher!

Thiem wackelt 15:40, zwei Breakbälle gegen den Österreicher! 15:49 Uhr: Mit einem Doppelfehler beschließt Murray ein für ihn recht besch…eidenes Service- Game - 4:2 für Thiem!

Mit einem Doppelfehler beschließt Murray ein für ihn recht besch…eidenes Game 4:2 für Thiem! ​ 15.47 Uhr: Toller Passierball von Thiem, seinem Rückhand- Longline- Schlag kann Murray nur betropetzt nachschauen! 15:40!

Toller Passierball von Thiem, seinem Schlag kann Murray nur betropetzt nachschauen! 15:40! 15.42 Uhr: Murray mit einem Ball ins Nichts - 0:15 bei eigenem Service! Und dann gleich das 0:30 hinten dran!

Murray mit einem Ball ins Nichts 0:15 bei eigenem Service! Und dann gleich das 0:30 hinten dran! 15.40 Uhr: Thiem zeigt dem Briten, wo der Hammer hängt - bei eigenem Aufschlag lässt der Lichtenwörther seinem Konkurrenten keine Chance. Bei 40:0 gelingt Murray zwar noch der Ehrenpunkt, aber dann dominiert Thiem wieder klar und beendet eine spektakuläre Rallye zum 3:2!

Thiem zeigt dem Briten, wo der Hammer hängt bei eigenem Aufschlag lässt der Lichtenwörther seinem Konkurrenten keine Chance. Bei 40:0 gelingt Murray zwar noch der Ehrenpunkt, aber dann dominiert Thiem wieder klar und beendet eine spektakuläre Rallye zum 3:2! 15.38 Uhr: Schade! Thiem kann dieses Game trotz einiger Chancen nicht eintüten - Murray gleicht auf 2:2 aus!

Schade! Thiem kann dieses Game trotz einiger Chancen nicht eintüten Murray gleicht auf 2:2 aus! 15.37 Uhr: Wieder Einstand - und dann landet eine Thiem- Rückhand im Netz.

Wieder Einstand und dann landet eine Rückhand im Netz. 15.35 Uhr: Wieder Breakchance - wieder ein toller Return von Thiem!

Wieder Breakchance wieder ein toller Return von Thiem! 15.35 Uhr: Großartiger Ballwechsel - mit besserem Ende für Murray. Der 2. Stopp- Ball ist letztlich zu gut für Thiem - Einstand!

Großartiger Ballwechsel mit besserem Ende für Murray. Der 2. Ball ist letztlich zu gut für Thiem Einstand! 15.33 Uhr: Breakchance Thiem!

Breakchance Thiem! 15.32 Uhr: Autsch! Leider schlimmer Schlagfehler von Thiem - der Return- Versuch kommt wohl erst in China wieder auf den Boden zurück…

Autsch! Leider schlimmer Schlagfehler von Thiem der Versuch kommt wohl erst in China wieder auf den Boden zurück… 15.31 Uhr: 15:30 bei Aufschlag Murray!

15:30 bei Aufschlag Murray! 15.27 Uhr: Da schien unser Dominic besonders schlecht in den 3. Satz hineinzustarten, doch mit einem Break und zwei Assen zum Abschluss seines eigenen Aufschlag- Games übernimmt der Niederösterreicher wieder die Führung. Und Murray hadert…

Da schien unser Dominic besonders schlecht in den 3. Satz hineinzustarten, doch mit einem Break und zwei Assen zum Abschluss seines eigenen Games übernimmt der Niederösterreicher wieder die Führung. Und Murray hadert… 15.24 Uhr: Thiem kämpft hart und schlägt mit einem Break zurück - finalisiert mit einem schönen Smash!

Thiem kämpft hart und schlägt mit einem Break zurück finalisiert mit einem schönen Smash! 15.21 Uhr: Und der Schotte nützt gleich die erste Breakchance. Ein denkbar schlechter Start von Thiem in den letzten Satz. Er gibt sein Service gleich ab.

Und der Schotte nützt gleich die erste Breakchance. Ein denkbar schlechter Start von Thiem in den letzten Satz. Er gibt sein Service gleich ab. 15.21 Uhr: 15:40 - zwei Breakbälle für Murray.

15:40 zwei Breakbälle für Murray. 15.19 Uhr: Satz Nummer drei hat begonnen, Thiem mit Aufschlag. Den ersten Punkt macht aber Murray - 0:15.

Satz Nummer drei hat begonnen, Thiem mit Aufschlag. Den ersten Punkt macht aber Murray 0:15. 15.15 Uhr: Jetzt ist's passiert. Thiem gibt den zweiten Satz ab - 3:6. Es geht in den entscheidenden dritten Durchgang.

Jetzt ist's passiert. Thiem gibt den zweiten Satz ab 3:6. Es geht in den entscheidenden dritten Durchgang. 15.14 Uhr: 40:15 - zwei Satzbälle für Murray.

40:15 zwei Satzbälle für Murray. 15.13 Uhr: Bitter! Murray nimmt Thiem den Aufschlag ab und serviert jetzt auf den Satzgewinn - 5:3.

Bitter! Murray nimmt Thiem den Aufschlag ab und serviert jetzt auf den Satzgewinn 5:3. 15.10 Uhr: Thiem nervenstark! Breakball souverän abgewehrt.

Thiem nervenstark! Breakball souverän abgewehrt. 15.09 Uhr: Jetzt erläuft Thiem einen Stop- Ball, der bleibt dann aber im Netz hängen. Breakball für Murray!

Jetzt erläuft Thiem einen Ball, der bleibt dann aber im Netz hängen. Breakball für Murray! 15.08 Uhr: Murray erläuft einen Stop von Thiem zwar, schlägt den Ball dann aber ins Netz. Jetzt flucht der Schotte. Und es steht 30:30 bei Aufschlag Thiem.

Murray erläuft einen Stop von Thiem zwar, schlägt den Ball dann aber ins Netz. Jetzt flucht der Schotte. Und es steht 30:30 bei Aufschlag Thiem. 15.07 Uhr: Starker Vorhand- Winner von Murray. Das bringt Thiem leicht in die Bredouille - 15:30.

Starker Winner von Murray. Das bringt Thiem leicht in die Bredouille 15:30. 15.04 Uhr: Murray zieht noch einmal den Kopf aus der Schlinge und bringt seinen Aufschlag durch 4:3. Langsam geht der zweite Satz in die entscheidende Phase.

Murray zieht noch einmal den Kopf aus der Schlinge und bringt seinen Aufschlag durch 4:3. Langsam geht der zweite Satz in die entscheidende Phase. 15.03 Uhr: Thiem verschlägt leider und vergibt so die Breakchance.

Thiem verschlägt leider und vergibt so die Breakchance. 15.03 Uhr: 30:40 bei Aufschlag Murray - Breakball für Dominic Thiem!

30:40 bei Aufschlag Murray Breakball für Dominic Thiem! 14.59 Uhr: Thiem zieht nach und gleicht wieder ganz souverän zum 3:3 aus.

Thiem zieht nach und gleicht wieder ganz souverän zum 3:3 aus. 14.54 Uhr: Ein Aufschlag- Winner hinterher und das Spiel ist druch. Murray geht im zweiten Satz mit 3:2 in Führung.

Ein Winner hinterher und das Spiel ist druch. Murray geht im zweiten Satz mit 3:2 in Führung. 14.53 Uhr: Schöner Vorhand- Stop von Murray. Das bringt ihn einen Spielball zum 3:2.

Schöner Stop von Murray. Das bringt ihn einen Spielball zum 3:2. 14.51 Uhr: Thiem bringt seinen Aufschlag erneut durch. 2:2. Murray hat bei seinen Service- Games im zweiten Satz wesentlich mehr Probleme.

Thiem bringt seinen Aufschlag erneut durch. 2:2. Murray hat bei seinen Games im zweiten Satz wesentlich mehr Probleme. 14.45 Uhr: Thiem feuert aus allen Rohren. Diesmal schleichen sich ein paar unerzwungene Fehler ein. Murray geht so mit 2:1 in Führung. Aber noch ist alles im Lot.

Thiem feuert aus allen Rohren. Diesmal schleichen sich ein paar unerzwungene Fehler ein. Murray geht so mit 2:1 in Führung. Aber noch ist alles im Lot. 14.41 Uhr: Love- Game! Viel souveräner kann man sein Service nicht durchbringen. - Thiem gleicht eiskalt zum 1:1 im zweiten Satz aus.

Game! Viel souveräner kann man sein Service nicht durchbringen. Thiem gleicht eiskalt zum 1:1 im zweiten Satz aus. 14.40 Uhr: Thiem unbeeindruckt. Er führt nach zwei spektakulären Rallyes schon wieder 30:0.

Thiem unbeeindruckt. Er führt nach zwei spektakulären Rallyes schon wieder 30:0. 14.38 Uhr: Eine Rückhand- Rakete von Thiem bleibt an der Netzkante hängen. Damit ist das Game "endlich" beendet - wenn auch zu Ungunsten Thiems - 0:1 im zweiten Satz.

Eine Rakete von Thiem bleibt an der Netzkante hängen. Damit ist das Game "endlich" beendet wenn auch zu Ungunsten Thiems 0:1 im zweiten Satz. 14.36 Uhr: Das Game zieht sich enorm in die Länge. Thiem wehrt sich mit Kräften, Murray kann nicht Schluss machen.

Das Game zieht sich enorm in die Länge. Thiem wehrt sich mit Kräften, Murray kann nicht Schluss machen. 14.34 Uhr: Murray kontert mit einem starken Vorhand- Inside- out- Winner - Einstand.

Murray kontert mit einem starken Winner Einstand. 14.34 Uhr: Spektakulärer Ballwechsel - diesmal mit dem besseren Ende für Murray, der Thiems Stop- Versuch überlauert und mit der Vorhand abschließt - wieder Spielball für Murray.

Spektakulärer Ballwechsel diesmal mit dem besseren Ende für Murray, der Thiems Versuch überlauert und mit der Vorhand abschließt wieder Spielball für Murray. 14.33 Uhr: Thiem wehrt erneut einen Spielball von Murray ab, wieder Einstand.

Thiem wehrt erneut einen Spielball von Murray ab, wieder Einstand. 14.31 Uhr: Sensationeller Vorhand- Winner von Thiem! Er stellt im ersten Game bei Aufschlag Murray auf Eintand. Murray muss erneut mehr für die Punkte arbeiten, als ihm recht ist.

Sensationeller Winner von Thiem! Er stellt im ersten Game bei Aufschlag Murray auf Eintand. Murray muss erneut mehr für die Punkte arbeiten, als ihm recht ist. 14.26 Uhr: Und den dritten Satzball verwertet er - 6:2. Thiem dominiert die Partie ganz klar.

Und den dritten Satzball verwertet er 6:2. Thiem dominiert die Partie ganz klar. 14.24 Uhr: Nur noch 40:30, Thiem hat noch einen Satzball.

Nur noch 40:30, Thiem hat noch einen Satzball. 14.24 Uhr: 40:0 - drei Satzbälle für Thiem.

40:0 drei Satzbälle für Thiem. 14.22 Uhr: Thiem serviert auf den Satzgewinn. Umd führt schon mit 30:0.

Thiem serviert auf den Satzgewinn. Umd führt schon mit 30:0. 14.20 Uhr: Schon wieder ein Break. Thiem lässt Murray keine Luft zum Atmen - 5:2 im ersten Satz.

Schon wieder ein Break. Thiem lässt Murray keine Luft zum Atmen 5:2 im ersten Satz. 14.19 Uhr: Murray müht sich wieder, Thiem leistet im Aufschlagspiel härtesten Widerstand.

Murray müht sich wieder, Thiem leistet im Aufschlagspiel härtesten Widerstand. 14.14 Uhr: Da Spiel läuft großartig für Dominic Thiem, er führt bereits 4:1 im ersten Satz.

Da Spiel läuft großartig für Dominic Thiem, er führt bereits 4:1 im ersten Satz. 13.52 Uhr: Es geht los. Murray beginnt mit Aufschlag.

Es geht los. Murray beginnt mit Aufschlag. 13.40 Uhr: Aber jetzt! Die beiden Spieler betreten den Platz, Thiem als Erster. Die Stimmung ist jetzt schon bestens. Gleich geht's mit dem Einspielen los.

Aber jetzt! Die beiden Spieler betreten den Platz, Thiem als Erster. Die Stimmung ist jetzt schon bestens. Gleich geht's mit dem Einspielen los. 13.29 Uhr: Ganz wird sich's mit 13.30 Uhr wohl nicht ausgehen. Die Spieler sind noch nicht am Platz.

Ganz wird sich's mit 13.30 Uhr wohl nicht ausgehen. Die Spieler sind noch nicht am Platz. 13.20 Uhr: Das Stadion ist bereits gut gefüllt, das Wetter ist wunderbar in Barcelona - nur ein paar Wolken am sonst strahlend blauen Himmel. Um 13.30 Uhr soll's losgehen.