Thiem: "Titel ist so schön wie Karneval in Rio!"

Sein achter Titel macht ihn besonders stolz. "Weil ich vor dem ersten Match keine Vorbereitung auf Sand hatte, ich eine geile Woche hingelegt hab." Als Belohnung gab‘s einen Preisgeldscheck in der Höhe von 314.880 Dollar, dazu 500 Punkte für die Weltrangliste. Das heißt: Obwohl Dominic am Montag 500 Punkte von seinem Acapulco- Triumph 2016 aus der Wertung fallen, bleibt er dank der Rio- Ausbeute die Nummer neun der Welt.

860 Punkte eingespielt

Im Jahresranking scheint der Lichtenwörther mit 860 Zählern hinter Federer, Dimitrov, Nadal und Tsonga sogar auf Rang fünf auf. "Eine schöne Momentaufnahme", strahlt Domi, "aber am coolsten ist, dass ich gut spiele, viele Sachen wieder locker von der Hand gehen!" Kurze Siegerehrung im Brasilien- Shirt, Interviews und dann hetzte er zum Flughafen. Keine Zeit für eine Party in Rio, Thiem flog noch am Sonntag am Abend nach Acapulco. "Rio feiert gerade ausgelassen den Karneval, das bekommt man auch als Sportler in dieser Stadt mit", lächelt Thiem, "aber ich durfte nicht mitfeiern. Egal! Weil dieser Titel ist genau so schön wie der Karneval." In Acapulco warten auf den Titelverteidiger Konkurrenten wie Novak Djokovic, Rafael Nadal, Marin Cilic und David Goffin. Thiem: "Das wird ein hartes Turnier."

Peter Moizi, Kronen Zeitung