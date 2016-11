Thiem jetzt Neunter, Federer fällt aus Top Ten

Wegen des vorzeitigen Saisonendes von Rafael Nadal ist Thiem für die am Sonntag beginnenden ATP- Finals in London qualifiziert. Nadal fiel vom sechsten auf den achten Platz zurück, der schon länger rekonvaleszente Roger Federer verlor gar sieben Ränge und figuriert erstmals seit 14 Jahren (!) nicht mehr in den Top Ten.

Bei den Damen gab es in den Top Ten keine Veränderungen mehr. Zhuhai- Siegerin Petra Kvitova schob sich als Elfte knapp an diesen Kreis heran, die offizielle WTA- Saison ist bis auf Challenger und kleinere Turniere beendet.

Tennis- Weltranglisten vom 7.11.:

Herren

1. (2) Andy Murray (GBR) 11.185

2. (1) Novak Djokovic (SRB) 10.780

3. (3) Stanislas Wawrinka (SUI) 5.115

4. (5) Milos Raonic (CAN) 5.050

5. (4) Kei Nishikori (JPN) 4.705

6. (7) Gael Monfils (FRA) 3.625

7. (10) Marin Cilic (CRO) 3.450

8. (6) Rafael Nadal (ESP) 3.300 *

9. (8) Dominic Thiem (AUT) 3.215

10. (11) Tomas Berdych (CZE) 3.060

Weiter:

16. (9) Roger Federer (SUI) 2.130

74. (74) Gerald Melzer (AUT) 728

259. (252) Dennis Novak (AUT) 198

299. (329) Jürgen Melzer (AUT) 158

324. (311) Michael Linzer (AUT) 150

Damen:

1. (1) Angelique Kerber(GER) 9.080

2. (2) Serena Williams (USA) 7.050

3. (3) Agnieszka Radwanska (POL) 5.600

4. (4) Simona Halep (ROU) 5.228

5. (8) Dominika Cibulkova (SVK) 4.875

6. (5) Karolina Pliskova (CZE) 4.600

7. (6) Garbine Muguruza (ESP) 4.236

8. (7) Madison Keys (USA) 4.137

9. (9) Swetlana Kusnezowa (RUS) 4.115

10. (10) Johanna Konta (GBR) 3.455

11. (13) Petra Kvitova (CZE) 3.485

Weiter:

122. (120) Tamira Paszek (AUT) 489

149. (149) Barbara Haas (AUT) 388

308. (307) Julia Grabher (AUT) 145