Thiem in Rom: Kindertraining in Badeschlapfen

Einmal abklatschen hier, ein Selfie dort, ein paar Ballwechsel mit Tennis- begeisterten Youngsters da - Dominic Thiem klettert in Rom die Beliebtheitsskala nach oben, noch bevor er den ersten Ballwechsel beim ATP- 1000- Turnier geschlagen hat. Einem wegen der noch nachwirkenden Madrid- Strapazen eher kurz gehaltenen Training folgte eine umjubelte Einlage mit italienischen Kindern.

AS Roma und Pizza

"Die Kids fliegen in Rom total auf ihn", berichtet krone.at- Reporter Franz Hollauf direkt aus der Ewigen Stadt: "Erst recht, seit er ihnen gesagt hat, dass er in Italien der AS Roma die Daumen drückt und gerne Pizza isst."

Thiem-Schauen war am Dienstag bei den italienischen Kids Trumpf. Foto: Franz Hollauf

French- Open- Generalprobe

In Rom ist Thiem an Nummer acht gesetzt. Bei seinem ersten Auftritt geht es am Mittwoch in der zweiten Runde gegen den Uruguayer Cuevas. Rom ist gleichzeitig die Generalprobe für die French Open, die von 22. Mai bis 11. Juni über die Bühne gehen. Im Vorjahr war Thiem in Paris sensationell bis ins Halbfinale vorgestoßen und erst dann an Novak Djokovic gescheitert.

"Die Erwartungen haben sich nicht geändert. Morgen kommt die Neuauflage vom Semifinale von letzter Woche, da sieht man eh wie tough das ist, weit zu kommen. Ich konzentriere mich wieder von Runde zu Runde und erwarte jetzt keine Wunderdinge."

Foto: AP

"Auslosung ist alles andere als ein Schoko- Los"

Innerhalb weniger Tage spielt Thiem also erneut gegen Cuevas, den er im Madrid- Halbfinale 6:4, 6:4 ausgeschaltet hatte. Der Südamerikaner setzte sich am Dienstag gegen Adrian Mannarino (FRA) 6:4, 7:6(2) durch. An ein mögliches Viertelfinale gegen Rafael Nadal wollte Thiem aber noch nicht denken. "Die Auslosung gegen Cuevas ist alles andere als ein Schoko- Los."