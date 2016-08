Thiem in New York: "Burger sind Gift für mich"

"Krone": Dominic, dein dritter Start in New York. Die US Open liegen dir - oder?

Dominic Thiem: Ja! Bis jetzt hab ich hier fünf Siege geholt, in New York bin ich erstmals bei einem Grand Slam in die zweite Woche eingezogen. Das will ich wiederholen. Für mich ist es das geilste Turnier des Jahres.

"Krone": Das heißt zumindest Achtelfinale - zum Auftakt wartet am Dienstag der Australier John Millman.

Thiem: Ich kenne ihn, hab ihn zuletzt in Cincinnati geschlagen. Aber aufpassen: ein solider Spieler.

"Krone": Deine Eltern sind heuer live dabei, wirst du mit ihnen auch die Stadt anschauen?

Thiem: Dafür hab ich keine Zeit. Ich bin als Sportler da und nicht als Tourist in New York. Sightseeing- Touren gibt es erst nach meiner Karriere, erst dann hab ich dafür meinen Kopf frei.

"Krone": Du konzentrierst dich also den ganzen Tag nur auf den Grand Slam?

Thiem: So ist es! Nach dem Aufstehen frühstücke ich im Hotel, danach fahr ich mit dem Shuttle zum Klub. Dort wird auf den Courts und im Fitnessstudio trainiert, dazu gibt's Einheiten mit meinem Physiotherapeuten Alex Stober. Dazwischen schau ich mir Matches an, nimm auch ein paar P.R.- Termine wahr.

"Krone": Und am Abend?

Thiem: Da genieße ich das Essen mit meinem Team und Freunden in Manhattan. Da schalte ich komplett ab, aber auch in New York bin ich vor Mitternacht im Bett.

"Krone": Fastfood- Läden an jeder Ecke, kostest du auch die amerikanischen Hamburger?

Thiem: Nein! Burger, Pizza, Hot Dogs - das ist Gift für meinen Körper. Ich passe auf die Ernährung extrem auf, teilweise steht sogar glutenfreie Kost auf dem Speiseplan.

"Krone": Du hast heuer 49 Spiele gewonnen: Wo stehst du am Ende der Saison?

Thiem: Die besten acht Spieler sind fürs Masters in London qualifiziert, das wär natürlich ein Traum. Das zu erreichen wird aber unmenschlich hart. Dafür kann ich keine Garantie abgeben!