Thiem in Monte Carlo zum Auftakt gegen Haase

Turniersieg beim "500er" in Rio - auf Sand feierte Dominic Thiem heuer schon einen großen Erfolg. Dennoch erfolgt für die Nummer neun der Tenniswelt erst am Mittwoch in Monte Carlo der offizielle Start in die Saison auf der "roten Asche". Gegen Robin Haase (Niederlande) kämpft Thiem um den Achtelfinal- Einzug.