Thiem in Monte Carlo: "Diese Welt ist verrückt"

Dominic Thiem tritt heute im edlen Country Club im Doppel an, am Mittwoch startet der 23- Jährige in sein viertes Monaco- Abenteuer im Einzel. Mit der "Krone" spazierte der als Nummer sechs gesetzte Thiem durch das Fürstentum, wo früher Österreichs Legende Thomas Muster jahrelang residiert hat. "Ein sehr schöner Platz, aber ich könnte mir ein Leben in Monte Carlo nicht vorstellen", sinniert Dominic, "diese Welt ist verrückt. Alles sehr eng. Österreich ist mein Lieblingsland: Ich verlasse meine Heimat nie!" Seit 1897 wird in Monte Carlo gespielt, Rafael Nadal schrieb mit neun Triumphen beim zweitwichtigsten Sandplatz- Klassiker nach Roland Garros Geschichte. Mit ihm hab ich hier bereits zwei Stunden trainiert", erzählt Dominic, "ein perfektes Sparring. Rafa ist heuer wieder ein heißer Tipp ..."

Foto: GEPA, Facebook

Vorbei an der Haarnadel am Hotel Fairmont, rein in den berühmten Tunnel. Thiem wird von Italienern erkannt, um ein Selfie gebeten. "Aus der ganzen Welt kommen Tennis- Fans zu diesem Turnier", lächelt der Lichtenwörther, "und ich freu mich, wenn mich Leute ansprechen, ein Autogramm oder ein Foto haben wollen."

Foto: Peter Moizi

Bei den Luxus- Jachten im Hafen stellt er trocken fest: "Sieht alles fantastisch aus, aber auch das ist nichts für mich. Was soll ich mit so einem riesigen Boot anfangen?"

Zum Mittagessen fuhr Dominic zurück zum Tennis- Klub, am Nachmittag trainierte er eineinhalb Stunden mit dem Russen Karen Chatschanow. "Ich hab mich über zwei Wochen intensiv auf Sand vorbereitet", freut sich der achtfache Turniersieger auf seinen Auftakt, "die Verhältnisse in Monte Carlo taugen mir."

Peter Moizi aus Monaco, Kronen Zeitung