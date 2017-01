Thiem: Endstation im Viertelfinale von Brisbane

Der Niederösterreicher hatte Probleme mit seiner Serviceleistung, bei fünf Doppelfehlern brachte er nur 45 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld. Dennoch wäre ein Sieg durchaus machbar gewesen, allerdings verwertete Thiem nur einen seiner 14 Breakbälle. Schon im Eröffnungssatz ließ er deren fünf aus, während der Weltranglisten- 17. Dimitrow einen von insgesamt zwei zum 2:0 erfolgreich verwertete und danach ausservierte.

In Satz zwei blieb der Weltranglisten- Achte aus Lichtenwörth am Drücker, dennoch ging es bis 5:4 für ihn mit dem Aufschlag. Sein siebenter Breakball in diesem Satz saß aber, idealerweise brachte er den Satzausgleich. In der Entscheidung durchbrach Dimitrow die Servicespiele Thiems zu einer 3:2- Führung und zum 6:3. Österreichs Nummer eins vergab eine Möglichkeit zum sofortigen Rebreak, womit die Vorentscheidung gefallen war.

Wawrinka und Nishikori im Halbfinale

Während es für Thiem nach Sydney weiterging, bestreiten Stan Wawrinka (SUI- 2) und Kei Nishikori (JPN- 3) am Samstag mit dem direkten Halbfinalduell noch in Brisbane ein weiteres wertvolles Vorbereitungsmatch auf die Australian Open. Im Damen- Halbfinale musste Garbine Muguruza (ESP- 4) gegen Alize Cornet (FRA) bei 1:4 aufgeben. Die Oberösterreicherin Barbara Haas nahm indes in Hobart ihre erste Qualifikationshürde.

Im Vorjahr erreichte Thien in Brisbane noch das Halbfinale. Dennoch wird die Niederlage im ATP- Ranking für die Nummer acht der Welt keine Auswirkungen haben.