Thiem- Coach Bresnik bricht sich bei Sturz die Hand

"Ich bin heute in der Früh ausgerutscht und ziemlich brutal auf die Hand gefallen. Es hat ewig gedauert im Spital, aber es gibt schlimmere Dinge, als sich die Hand zu brechen", meinte Bresnik. Der Coach wird aber selbstverständlich dem dritten Spiel von Thiem am Donnerstag gegen Milos Raonic beiwohnen.

Foto: AFP PHOTO / GLYN KIRK

Nicht mehr dabei ist am Donnerstag allerdings Gael Monfils, der am Dienstag in London Thiem im zweiten Match der Gruppe "Ivan Lendl" unterlegen war (im Video oben sehen Sie den Hallen- Einmarsch vor diesem Spiel). Der Franzose musste wegen einer bereits länger bestehenden Rippenverletzung für sein letztes Spiel gegen Novak Djokovic absagen.

Er wird durch Ersatzmann David Goffin aus Belgien ersetzt. "Ich kann morgen nicht spielen, weil meine Rippenverletzung immer schlimmer wird", sagte Monfils, der sich die Blessur schon beim Turnier in Stockholm zugezogen hatte.