Thiem bleibt auf Rang 7, Djokovic nur noch Fünfter

Gerald Melzer, der diese Woche beim Heimturnier "Generali Open" in Kitzbühel im Einsatz ist, ist nach seinem Finaleinzug beim Challenger in Cortina d'Ampezzo als 150. knapp hinter seinem Bruder Jürgen (146.) nun wieder drittbester Österreicher. Sebastian Ofner startet als 157. in die "Kitz"- Woche. Im Doppel- Ranking verbesserte sich Oliver Marach nach seinem Turniersieg in Gstaad, wo er mit Philipp Oswald gespielt hatte, auf Platz 18.

Bei den Damen gab es dagegen keine Veränderung in den Top Ten.

Tennis- Weltranglisten von Montag, 31. Juli:

HERREN:

1. (1) Andy Murray (GBR) 7.750 Punkte

2. (2) Rafael Nadal (ESP) 7.465

3. (3) Roger Federer (SUI) 6.545

4. (5) Stan Wawrinka (SUI) 5.780

5. (4) Novak Djokovic (SRB) 5.325

6. (6) Marin Cilic (CRO) 5.155

7. (7) Dominic Thiem (AUT) 4.065

8. (11) Alexander Zverev (GER) 3.150

9. (8) Kei Nishikori (JPN) 3.140

10. (9) Milos Raonic (CAN) 3.130

Weiter:

146. (147) Jürgen Melzer (AUT) 384

150. (166) Gerald Melzer (AUT) 375

157. (155) Sebastian Ofner (AUT) 354

276. (279) Michael Linzer (AUT) 184

DAMEN:

1. (1) Karolina Pliskova (CZE) 6.751

2. (2) Simona Halep (ROU) 5.770

3. (3) Angelique Kerber(GER) 5.626

4. (4) Garbine Muguruza (ESP) 4.991

5. (5) Elina Switolina (UKR) 4.935

6. (6) Caroline Wozniacki (DEN) 4.860

7. (7) Johanna Konta (GBR) 4.665

8. (8) Swetlana Kusnezowa (RUS) 4.410

9. (9) Venus Williams (USA) 4.052

10. (10) Agnieszka Radwanska (POL) 3.940

Weiter:

155. (157) Barbara Haas (AUT) 347

285. (278) Julia Grabher (AUT) 179