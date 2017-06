Thiem bezwingt Djokovic und steht im Halbfinale

Thiem qualifizierte sich damit zum zweiten Mal en suite für die Vorschlussrunde von Roland Garros.

Foto: AP

Jetzt wartet Nadal

In dieser trifft der 23- jährige Lichtenwörther am Freitag auf den spanischen Topfavoriten Rafael Nadal, der in der Seine- Stadt seinen zehnten French- Open- Titel anpeilt. Thiem hat damit im sechsten Versuch zum ersten Mal auch Djokovic geschlagen. Der Serbe war der Letzte der aktuellen Top 5 im ATP- Ranking, der ihm auf seiner Abschussliste noch gefehlt hat: Gegen Roger Federer (2 Siege), Rafael Nadal (2), Andy Murray (1) und Stan Wawrinka (1) hat er davor schon zumindest je einmal gewonnen.

Foto: AFP

Thiem hat damit als erst zweiter Österreicher nach Thomas Muster (insgesamt vier Semifinali) zum zweiten Mal das Halbfinale eines Majors erreicht. Der Weltranglisten- Siebente hat nun bereits 530.000 Euro (brutto) sowie 720 Zähler für die ATP- Weltrangliste sicher.

Hier gibt's das Spiel im Liveticker zum Nachlesen:

Endstand Thiem - Djokovic: 7:6(5), 6:3, 6:0

13:29 Uhr: Abgewehrt! Aber der zweite passt!!! THIEM STEHT IM HALBFINALE DER FRENCH OPEN! Sehr sehr stark!

Abgewehrt! Aber der zweite passt!!! THIEM STEHT IM HALBFINALE DER FRENCH OPEN! Sehr sehr stark! 13:27 Uhr: So schnell geht's! MATCHBALL für Thiem!

13:25 Uhr: Und da ist die 5: 0- Führung! Nur mehr ein Game trennt Thiem vom Halbfinale!

Und da ist die 5: Führung! Nur mehr ein Game trennt Thiem vom Halbfinale! 13:24 Uhr: Wahnsinn! Wieder Breakball für Thiem! Djokovic hat keine Lust mehr!

Wahnsinn! Wieder Breakball für Thiem! Djokovic hat keine Lust mehr! 13:22 Uhr: Bei Thiem geht alles ganz leicht! Der Niederösterreicher bringt sein Service souverän durch!

Bei Thiem geht alles ganz leicht! Der Niederösterreicher bringt sein Service souverän durch! 13:19 Uhr: Djokovic tut sich schwer. Ein Fehler folgt dem anderen und Thiem holt sich erneut das Break!

Foto: AP

13:17 Uhr: Flott unterwegs der Dominic Thiem! Er stellt auf 2:0

Flott unterwegs der Dominic Thiem! Er stellt auf 2:0 13:15 Uhr: Wieder abgewehrt! Aber Thiem gibt nicht auf. Ein wunderschöner Vorhandwinner genau auf die Linie, und ein Fehler von Djokovic, da ist das BREAK!

Wieder abgewehrt! Aber Thiem gibt nicht auf. Ein wunderschöner Vorhandwinner genau auf die Linie, und ein Fehler von Djokovic, da ist das BREAK! 13:13 Uhr: Wieder ein Wahnsinns- Ballwechsel. Thiem zwingt Djokovic in die Knie - Vorteil für den Niederösterreicher!

Wieder ein Ballwechsel. Thiem zwingt Djokovic in die Knie Vorteil für den Niederösterreicher! 13:12 Uhr: Der dritte Satz startet mit Service Djokovic. Wieder gleich zu Beginn eine Breakchance für Thiem, aber der Serbe wehrt ab: Einstand!

Foto: AP

13:05 Uhr: Zuerst ein Doppelfehler, aber dann stimmt sein Aufschlag. Der Return von Djokovic landet im Netz und Thiem gewinnt auch den zweiten Satz!

Zuerst ein Doppelfehler, aber dann stimmt sein Aufschlag. Der Return von Djokovic landet im Netz und Thiem gewinnt auch den zweiten Satz! 13:04 Uhr: Satzball für Thiem!

Satzball für Thiem! 13:02 Uhr: Djokovic verkürzt auf 3:5! Thiem kann nun im zweiten Satz ausservieren.

Djokovic verkürzt auf 3:5! Thiem kann nun im zweiten Satz ausservieren. 12:59 Uhr: Und zwei weitere Punkte bringen Thiem die 5: 2- Führung.

Und zwei weitere Punkte bringen Thiem die 5: Führung. 12:58 Uhr: ... abgewehrt!

... abgewehrt! 12:58 Uhr: 30:40 - Breakball für Djokovic ...

30:40 Breakball für Djokovic ... 12:55 Uhr: Djokovic verkürzt auf 2:4.

Djokovic verkürzt auf 2:4. 12:51 Uhr: Zu Null holt sich Thiem das Aufschlagspiel - 4:1!

Zu Null holt sich Thiem das Aufschlagspiel 4:1! 12:49 Uhr: Djokovic schreibt erstmals an im zweiten Satz - 1:3 aus seiner Sicht.

Djokovic schreibt erstmals an im zweiten Satz 1:3 aus seiner Sicht. 12:46 Uhr: Der erste Halbfinalist bei den Herren steht übrigens schon fest - Rafael Nadal profitierte beim 6:2, 2:0 gegen seinen spanischen Landsmann Pablo Carreno Busta von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners.

Der erste Halbfinalist bei den Herren steht übrigens schon fest Rafael Nadal profitierte beim 6:2, 2:0 gegen seinen spanischen Landsmann Pablo Carreno Busta von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners. 12:45 Uhr: Thiem bringt sein Aufschlagspiel locker durch und bestätigt das Break. Man muss den Hut ziehen vor unserem Tennis- Ass!

Thiem bringt sein Aufschlagspiel locker durch und bestätigt das Break. Man muss den Hut ziehen vor unserem Ass! 12:42 Uhr: Jawohl! Thiem holt sich im dritten Versuch das Break und geht mit 2:0 in Führung.

Foto: AP

12:31 Uhr: Perfekter Start in den zweiten Satz, Thiem bringt sein Aufschlagspiel durch.

Perfekter Start in den zweiten Satz, Thiem bringt sein Aufschlagspiel durch. 12:28 Uhr: Das war ein superspannender erster Satz mit einer Laufzeit von über 70 Minuten. Thiem musste zwei Satzbälle abwehren und nützte seinerseits den zweiten zum Satzgewinn. So kann es weitergehen.

Das war ein superspannender erster Satz mit einer Laufzeit von über 70 Minuten. Thiem musste zwei Satzbälle abwehren und nützte seinerseits den zweiten zum Satzgewinn. So kann es weitergehen. 12:26 Uhr: ... und dann haut der Serbe eine Rückhand ins Netz - Thiem gewinnt den ersten Satz mit 7:6. Ganz stark!

12:25 Uhr: Den ersten wehrt Djokovic ab ...

Den ersten wehrt Djokovic ab ... 12:24 Uhr: 6:4 - zwei Satzbälle für Dominic!

6:4 zwei Satzbälle für Dominic! 12:23 Uhr: 5:4 für Thiem ...

5:4 für Thiem ... 12:21 Uhr: 4:3 für Thiem - zum ersten Mal holt ein Spieler einen Punkt bei eigenem Aufschlag.

4:3 für Thiem zum ersten Mal holt ein Spieler einen Punkt bei eigenem Aufschlag. 12:20 Uhr: Das Minibreak- Festival geht weiter - 3:2 für Thiem.

Das Festival geht weiter 3:2 für Thiem. 12:19 Uhr: Das dritte Minibreak in Folge - Djokovic führt 2:1.

Das dritte Minibreak in Folge Djokovic führt 2:1. 12:18 Uhr: Autsch, der erste Doppelfehler von Thiem im Match - und das ausgerechnet jetzt.

Autsch, der erste Doppelfehler von Thiem im Match und das ausgerechnet jetzt. 12:17 Uhr: 1:0 für Thiem, da ist das erste Minibreak.

1:0 für Thiem, da ist das erste Minibreak. 12:15 Uhr: Zu 30 bringt Thiem sein Service durch - die Entscheidung fällt im Tiebreak!

Zu 30 bringt Thiem sein Service durch die Entscheidung fällt im Tiebreak! 12:10 Uhr: Bei 15:30 schnuppert Thiem kurz am Break, doch drei Punkte in Serie lassen Djokovic auf 6:5 davonziehen.

Bei 15:30 schnuppert Thiem kurz am Break, doch drei Punkte in Serie lassen Djokovic auf 6:5 davonziehen. 12:07 Uhr: Zwei weitere Punkte bringen dem Niederösterreich den Ausgleich zum 5:5. Bravo, Dominic!

Zwei weitere Punkte bringen dem Niederösterreich den Ausgleich zum 5:5. Bravo, Dominic! 12:06 Uhr: ... beide stark abgewehrt von Thiem!

... beide stark abgewehrt von Thiem! 12:05 Uhr: 15:40 - zwei Satzbälle für Djokovic ...

15:40 zwei Satzbälle für Djokovic ... 12:00 Uhr: Zu Null bringt Djokovic sein Service durch. Thiem muss jetzt gegen den Satzverlust aufschlagen.

Zu Null bringt Djokovic sein Service durch. Thiem muss jetzt gegen den Satzverlust aufschlagen. 11:59 Uhr: Megastark von Dominic! Mit drei Winnern holt sich Thiem das Aufschlagspiel und gleicht aus.

Megastark von Dominic! Mit drei Winnern holt sich Thiem das Aufschlagspiel und gleicht aus. 11:54 Uhr: Jawohl, da ist das Rebreak - mit großer Unterstützung von Djokovic, der zwei Doppelfehler und zwei Unforced Errors produzierte.

Jawohl, da ist das Rebreak mit großer Unterstützung von Djokovic, der zwei Doppelfehler und zwei Unforced Errors produzierte. 11:53 Uhr: 15:40 - jetzt die Chance für Thiem aufs Rebreak!

15:40 jetzt die Chance für Thiem aufs Rebreak! 11:51 Uhr: Thiem haut eine Vorhand ins Netz - da ist das Break für Djokovic.

Thiem haut eine Vorhand ins Netz da ist das Break für Djokovic. 11:50 Uhr: 15:40 - zwei Breakbälle für den Serben.

15:40 zwei Breakbälle für den Serben. 11:46 Uhr: Das bislang längste (15 Minuten) und spannendste Game geht an Djokovic, dabei musste der Serbe auch einen Breakball abwehren.

Das bislang längste (15 Minuten) und spannendste Game geht an Djokovic, dabei musste der Serbe auch einen Breakball abwehren. 11:31 Uhr: Und da ist der schöne Vorteil schon wieder dahin! Djokovic schafft das Rebreak - alles wieder ausgeglichen.

Und da ist der schöne Vorteil schon wieder dahin! Djokovic schafft das Rebreak alles wieder ausgeglichen. 11:27 Uhr: Aber den vierten Breakball kann Thiem nutzen! Nach einer langen Rallye geht eine Rückhand des Serben ins Aus und Dominic darf jubeln.

Aber den vierten Breakball kann Thiem nutzen! Nach einer langen Rallye geht eine Rückhand des Serben ins Aus und Dominic darf jubeln. 11:24 Uhr: Schade, alle drei abgewehrt von Djokovic. Einstand.

Schade, alle drei abgewehrt von Djokovic. Einstand. 11:23 Uhr: 0:40 - drei Breakchancen für Thiem!

0:40 drei Breakchancen für Thiem! 11:20 Uhr: Zu 15 bringt Thiem sein Service durch - 1:1.

Zu 15 bringt Thiem sein Service durch 1:1. 11:18 Uhr: Es ist recht kühl hier auf der Anlage, außerdem weht ein starker Wind. Wir sind gespannt, wer mit diesen Bedingungen besser zurechtkommt.

Es ist recht kühl hier auf der Anlage, außerdem weht ein starker Wind. Wir sind gespannt, wer mit diesen Bedingungen besser zurechtkommt. 11:17 Uhr: Der "Djoker" muss über Einstand gehen, bringt aber das erste Aufschlagspiel durch.

Der "Djoker" muss über Einstand gehen, bringt aber das erste Aufschlagspiel durch. 11:12 Uhr: Das Match beginnt mit Aufschlag Djokovic.

Das Match beginnt mit Aufschlag Djokovic. 11:06 Uhr: Thiem und Djokovic sind schon auf dem Court und schlagen sich ein.

Thiem und Djokovic sind schon auf dem Court und schlagen sich ein. 11:00 Uhr: Das Warten hat ein Ende, gleich geht es los. Daumen drücken für unseren Tennis- Hero!

Das Warten hat ein Ende, gleich geht es los. Daumen drücken für unseren Hero! 10:47 Uhr: Das Wetter sollte heute dem Match nicht im Weg stehen. Wir messen derzeit 15 Grad und es ist trocken. Laut Wettervorhersage sollte es heute in Paris den ganzen Tag über trocken bleiben.

Das Wetter sollte heute dem Match nicht im Weg stehen. Wir messen derzeit 15 Grad und es ist trocken. Laut Wettervorhersage sollte es heute in Paris den ganzen Tag über trocken bleiben. 10:36 Uhr: "Er liegt mir halt nicht. Ich muss irgendetwas ändern im Vergleich zu den letzten Matches", erklärte Thiem. Was am Spiel des Serben anders ist? "Am besten spiele ich, wenn ich schnell in die Offensive komme. Er returniert aber unmenschlich - sehr lang und ähnlich wie Goffin. Denen macht das Tempo nichts, die spielen schön mit meinem Tempo, das ist unangenehm", erklärte der Weltranglisten- Siebente.

10:20 Uhr: Novak Djokovic ist so etwas wie DER "Angstgegner" schlechthin für Thiem - alle bisherigen fünf Duelle gegen Djokovic gingen verloren! In den beiden jüngsten Partien musste er zwei Sätze sogar zu null abgeben.

10:04 Uhr: "Krone" - Reporter Peter Moizi fiebert schon dem Hit entgegen.

9:53 Uhr: "Nur" der zwölffache Grand- Slam- Sieger aus Serbien steht noch zwischen dem rot- weiß- roten Tennis- Star und dessen neuerlichem Einzug ins Halbfinale des größten Sandplatz- Events der Tennis- Saison.

"Nur" der zwölffache Sieger aus Serbien steht noch zwischen dem roten Star und dessen neuerlichem Einzug ins Halbfinale des größten Events der Saison. 9:44 Uhr: "Krone" - Reporter Peter Moizi schickte uns dieses Bild von Thiems Einschlagen aus Paris.

9:32 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Viertelfinal- Duell von Dominic Thiem mit Novak Djokovic, hier im Rahmen der French Open in Paris! Um 11 Uhr soll es auf dem Court Suzanne Lenglen losgehen.