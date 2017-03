Thiem- Bezwinger Querrey und Nadal im Finale

Nadals Acapulco- Bilanz ist bisher makellos. Bei seinen bisherigen zwei Antreten in Mexiko in den Jahren 2005 und 2013 hat er sich durchwegs mit Zweisatzsiegen den Titel geholt. Damals wurde der Event noch auf Sand gespielt. Aber auch diese Woche hat der 30- Jährige noch keinen Satzverlust zu verzeichnen, hält damit in Acapulco gesamt bei einem 14:0- Lauf. Es geht um Nadals ersten Titel seit Barcelona im April 2016, seinen insgesamt 70. bzw. den ersten auf Hartplatz seit Doha zu Jahresbeginn 2014.

In das Endspiel der Damen kämpfte sich einerseits Kristina Mladenovic (2), die Französin wies die US- Amerikanerin Christina McHale (5) mit 7.5,4:6,6.2 in die Schranken. Die Ukrainerin Lesia Zurenko musste hingegen nicht einmal eine halbe Stunde spielen, da ihre topgesetzte Gegnerin Mirjana Lucic- Baroni aus ihrer Sicht beim Stand von 0:5 aufgab. Die Kroatin litt an Magenproblemen.