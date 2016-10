Thiem bei "Tie Break Tens" gegen Tsonga und Haas

Erst zum zweiten Mal überhaupt und erstmals im Rahmen eines ATP- Turniers geht am Sonntag ein Blitz- Turnier im Match- Tiebreak- Modus in Szene. Die "Tie Break Tens", die ihre Premiere am 5. Dezember 2015 in der Royal Albert Hall in London gefeiert haben, sind am Sonntag (19 Uhr) das attraktive Vorprogramm in der Wiener Stadthalle unmittelbar vor Beginn des Erste Bank Open.