Thiem bärenstark - nun wartet US- Jungstar Fritz

Thiem trifft in der zweiten Runde am Donnerstag auf US- Jungstar Taylor Fritz, der etwas überraschend Marcos Baghdatis in drei Sätzen bezwang. 6:4,6:4,6:3 hieß es am Ende für den Lokalmatador. Thiem trifft erstmals auf Fritz.

"Ich habe mich fast am Anfang des zweiten Satzes immer mehr frei gespielt. Der zweite und dritte Satz waren eigentlich so wie es sein soll. Da habe ich mit den Schlägen extrem viel Druck gemacht und das war in Ordnung", konstatierte Thiem nach seinem Erstrundensieg.

Der Weltranglisten- Achte trifft in der zweiten Runde am Donnerstag entweder auf den zypriotischen Routinier Marcos Baghdatis oder den US- Jungstar Taylor Fritz (das Match beginnt demnächst, Anm.). Thiem hat auch bei seinen vierten US Open das Auftaktmatch gewonnen. Der am Sonntag 24 Jahre alt werdende Thiem stand 2014 und im Vorjahr hier im Achtelfinale.

Behandlung und Fußball

Sind glatte Drei- Satz- Auftaktsiege ein Vorteil? "Ich finde es hat beides seine Vor- und Nachteile. Vom Kraft sparen her ist es sicher besser, man gewinnt in drei Sätzen. Obwohl so wie letztes Jahr, wenn man gleich einen Härtetest hat, ist es auch nicht so schlecht." Thiem wollte sich am Mittwoch nur noch behandeln lassen und ein bisschen locker etwas mit dem Fußball machen.

Endstand: Dominic Thiem - Alex de Minaur 6:4, 6:1, 6:1

Am Dienstag musste die Partie beim Stand von 6:4, 6:1 und 1:0 für Dominic Thiem abgebrochen werden. Nun soll die Partie heute zu Ende gespielt werden. 16:38 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Österreichs Superstar Dominic Thiem und dem Australier Alex de Minaur!