Tennis- Rüpel Tomic spielt nur wegen der Kohle

Bernard Tomic arbeitet weiter daran, sein Image in der Tennis- Welt zu verschlechtern. Der 24- jährige Australier war wegen seiner Aussagen in Wimbledon, wonach er sich auf dem Platz langweile, schwer in Kritik geraten. In einem Interview mit der australischen Rundfunkgesellschaft "The Seven Network" legte er noch nach. Tomic sprach von seinen tollen Erfolgen, ohne wirklich hart gearbeitet zu haben. Zudem spürt er keine Liebe für den Sport. (Im Video oben sehen Sie einen genialen Ballwechsel zwischen Dominic Thiem und Tomic bei den French Open!)