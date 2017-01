"Tennis- König" Federer mit starkem Comeback

Der 17- fache Grand- Slam- Sieger, von den Fans mit einer Standing Ovation empfangen, sprühte gegen die Nummer 66 der Welt vor Spielfreude. Mit einem Ass und einem erfolgreichen Volley legte Federer gleich fulminant los, und auch in der Folge packte der Schweizer sein ganzes Schlagrepertoire aus. Am Ende standen für Federer 24 Winner zu Buche.

Dan Evans Foto: APA/AFP/TONY ASHBY

Vor allem die Vorhand funktionierte bereits wieder ausgezeichnet, auch am Netz vermochte Federer mit 14 (von 16) erfolgreichen Netzangriffen zu überzeugen. Am meisten Probleme bekundete der Baselbieter mit dem Return, vor allem auf der Rückhandseite besitzt er in den weiteren Partien in dieser Woche gegen Alexander Zverev und Richard Gasquet Steigerungspotenzial.

Er könne nicht glücklicher sein, die Schuhe wieder zu binden, auf den Centre Court zu treten und dabei so empfangen zu werden, sagte Federer nach seinem 61- minütigen Auftritt. "Die Schmerzen in den letzten Monaten haben sich gelohnt." Es sei eine lange Zeit gewesen, die er aufgrund seiner Verletzung genutzt habe, um diese mit seiner Familie, seinen Freunden und den Eltern zu verbringen. "Aber mit der Zeit begann ich das Tennis zu vermissen." Dennoch sei er froh, dass er die Pause gemacht habe.

Grand- Slam- Titel als Ziel

Auf die Frage, was ihn noch antreibe, meinte Federer: "Ich denke, es hängt auch damit zusammen, wie man sich verletzt. Ich habe mich verletzt, als ich meinen Kindern ein Bad eingelassen habe. Und das ist nicht wirklich die Art, wie ich dieser Spiel verlassen wollte", meinte der Schweizer. Sein letzter Grand- Slam- Titel liegt mit Wimbledon 2012 lange zurück. "Es wäre schön, noch einen zu gewinnen, ich würde natürlich auch zwei, drei, vier nehmen."

Seine zuvor letzte Partie hatte Federer am 8. Juli 2016 im verlorenen Wimbledon- Halbfinal gegen den Kanadier Milos Raonic bestritten, ehe er wegen Problemen mit seinem im Februar 2016 operierten Knie die Saison abbrach. Als Folge der langen Pause fiel Federer im Ranking auf Position 16 zurück, womit er erstmals seit 2002 eine Saison nicht in den Top Ten in Angriff nimmt.

Für Federer ist es die dritte Teilnahme am Hopman Cup. 2001 hatte er den Teamwettbewerb an der Seite von Martina Hingis gewonnen, 2002 trat er an der australischen Westküste zusammen mit seiner heutigen Frau Mirka an. Seine Partnerin in diesem Jahr ist Belinda Bencic.