Super- Serie gerissen! Thiem in Acapulco out

2016 hatte er im Finale gegen den Australier Bernard Tomic die Oberhand behalten. Zuletzt hatte Österreichs Nummer eins in Rio de Janeiro auf Sand seinen zweiten ATP- 500- Titel und zugleich achten Karriere- Turniersieg geholt.

Der Weltranglistenzweite Novak Djokovic hat in Acapulco wie Thiem den Einzug in das Halbfinale verpasst. Der Serbe verlor gegen Nick Kyrgios 6:7(9), 5:7. Der Australier trifft beim Hartplatz- Event in Mexiko nun auf Thiem- Bezwinger Querrey. Das zweite Halbfinale bestreiten der Spanier Rafael Nadal und der Kroate Marin Cilic.

Auch Thiems Landsmann Gerald Melzer erging es auf Sand im Achtelfinale in Sao Paulo (ATP, 455.565 Dollar) nicht besser. Er schied gegen den Argentinier Diego Sebastian Schwartzman mit 2:6 und 2:6 aus.