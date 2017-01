Start nach Maß für Dominic Thiem in Brisbane

Der Weltranglisten- Achte Dominic Thiem ist mit einem Zweisatz- Sieg in das mit 495.630 Dollar dotierte ATP- Hartplatzturnier in Brisbane gestartet. Nach einem Freilos in Runde eins bezwang der 23- Jährige den Australier Sam Groth mit 7:6 (7:5), 6:3. Und: Es war ein Super- Sieg für Dominic, denn vor allem zu Beginn war es eine ganz enge Partie, doch in den entscheidenden Momenten spielte er gleich zu Saisonbeginn starkes Tennis.