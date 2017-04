SIIIEG! Thiem zieht souverän in Runde drei ein

"Ich bin gut in die Woche gestartet und hoffe, dass ich so weitermachen kann", sagte Thiem nach dem Auftakt nach Maß. Für ihn sei Edmund möglicherweise eines der schwierigsten Auftaktlose bei dem mit mehr als zwei Millionen Euro dotierten Sandplatz- Event gewesen. "Er hat eine sehr gefährliche Vorhand und letzte Woche gegen Rafael Nadal sehr gut gespielt", erinnerte Thiem, der nach "vier, fünf" Duellen auf Junioren- Ebene nun erstmals auf der Tour auf den Ranglisten- 42. traf.

Dabei hatte der Niederösterreicher Anlaufschwierigkeiten bzw. Probleme mit der harten Vorhand des 22- Jährigen. Nachdem aber im ersten Game zwei Breakbälle abgewehrt waren, brachte sich Österreichs Nummer eins mit dem Break zum 3:1 auf Kurs. In Satz zwei gab Edmund sein Service zum 2:3 ab. Danach ging es mit dem Aufschlag, auch wenn das ÖTV- Ass noch einen Breakball abzuwehren hatte. Thiem steht damit bei seinem dritten Antreten in Barcelona zum zweiten Mal im Achtelfinale. Bei seiner Premiere 2014 hatte er dies aus der Qualifikation heraus geschafft, 2015 war hingegen schon in der ersten Runde Endstation.

Sein nächster Gegner Evans schaltete den 35- jährigen Deutschen Mischa Zverev mit 6:4, 6:4 aus. Das bisher einzige Duell mit dem Ranglisten- 43. hat der als Nummer vier gesetzte Lichtenwörther heuer zu Saisonbeginn im Sydney- Viertelfinale auf Hartplatz in drei Sätzen verloren. Auf Sand sollte Thiem die Revanche am 26- Jährigen gelingen. Die Aussichten, das Achtelfinale zu überstehen, sind diesmal deutlich besser als vergangene Woche beim Masters- 1000- Turnier in Monte Carlo. Da hatte er gegen seinen belgischen Angstgegner David Goffin den Kürzeren gezogen. "Ich mag den Platz hier ein bisschen mehr als in Monte Carlo - er ist ein bisschen schneller, das kommt meinem Spiel entgegen", sagte Thiem.

Hier der Liveticker zum Nachlesen!

Endstand bei Dominic Thiem vs. Kyle Edmund - 6:1, 6:4

12.30 Uhr: SIEG! Das Spiel ist vorbei, Thiem nützt gleich seinen ersten Matchball zu einem souveränen Sieg - 6:1, 6:4. Das war eine richtig starke Vorstellung von Dominic Thiem.

Starker Aufschlag, starker Abschluss per Vorhand: 15:0 für Thiem im vielleicht letzten Game. 12.27 Uhr: Er nützt gleich den ersten - vor allem, weil Thiem seine Rückhand verzieht. Edmund verkürzt auf 4:5. Trotzdem hat Thiem alle Trümpfe in der Hand, er serviert jetzt auf den Matchgewinn.

Genial! Thiem antwortet auf einen Stop von Edmund mit einem wunderschönen Gegenstop per Rückhand es steht 15:15. 12.25 Uhr: Das Game ist durch! Edmund erläuft zwar einen Stop von Thiem, schlägt den Ball dann aber ins Netz. 5:3 für Thiem, jetzt serviert Edmund gegen den Matchverlust.

Jetzt spielt Edmund mit Wut im Buch. In DIESEN Winner legt er offenbar all seinen Frust. Er verkürzt auf 40:15. 12.23 Uhr: Am Netz ganz cool geblieben. Thiem stellt per Vorhand- Volley auf 4:0.

Thiem serviert wieder und beginnt das Game mit einem Ass, 15:0. 12.21 Uhr: Edmund bringt seinen Aufschlag letztlich doch relativ ungefährdet durch. Er verkürzt auf 3:4.

Edmund geht bei eigenem Aufschlag schnell mit 40:0 in Führung. 12.19 Uhr: Endlich! Thiem scheint die Geduld gerissen zu sein. Er beeindet das Game mit einem Vorhand- Winner. Das Break ist bestätigt, Thiem führt mit 4:2.

Den Stop von Thiem erläuft Edmund und kontert geschickt Breakball. 12.17 Uhr: Die Netzkante serviert Edmund den Ball perfekt auf die Vorhand, er nimmt die Einladung dankend an und stellt wieder auf Einstand.

Thiem hat wieder Breakball gehen sich und antwortet mit einem Ass, wir halten wieder bei Einstand. 12.15 Uhr: Thiem schlägt einen Vorhand- Ball ins Out, vergibt so seinen Spielball, wieder Einstand.

Noch ein Winner Vorteil, Thiem. 12.13 Uhr: Nervenstark! Thiem wehrt den Breakball mit einem Aufschlag- Winner ab.

Unerzwungener Fehler von Thiem, sein Ball geht ins Netz. Jetzt hat er einen Breakball abzuwehren. 12.11 Uhr: Das war richtig stark von Edmund. Er schließt einen langen Ballwechsel mit einem spektakulären Vorhand- Winner ab und kämpft sich zurück ins Game, es steht 30:30.

Edmund hätte den Ball Thiem gerne im Out gesehen. Der Schiri lässt sich aber nicht beeindrucken, gibt den Ball gut 30:0. 12.09 Uhr: Vorhand von Edmund zu lang - 15:0 für Thiem.

Und Thiem nützt sie, bravo! 3:2, jetzt sieht alles nach einem Sieg für Dominic aus. 12.06 Uhr: Thiem smasht zwar nicht gekonnt, aber gut genug für Edmudn - Breakchance für Thiem!

Noch ein Fehler vom Briten, diesmal mit der Rückhand 30:30. 12.05 Uhr: Der Brite verschlägt eine Rückhand ins Out - 30:15.

Edmund serviert wieder und geht mit 30:0 in Führung. 12.04 Uhr: Souveräner Game- Gewinn von Thiem, er gleicht zum 2:2 aus.

Toller Winner von Thiem zum 40:15. 12.02 Uhr: Und Edmund kontert mit einem Vorhand- Winner - 15:15.

Thiem beginnt sein Aufschlagspiel mit einem Ass. 11.59 Uhr: Jetzt ging's dann doch schnell, auch wegen zweier Fehler von Thiem. Edmund bringt seinen Aufschlag durch und geht mit 2:1 in Führung.

Eine starke Rückhand von Thiem wehrt den Spielball ab Einstand. 11.58 Uhr: Und jetzt wieder ein starker Vorhand- Winner - 40:30, Spielball für Edmund.

Es folgen zwei unerzwungene Fehler des Briten 30:30. 11.56 Uhr: Rotzfrech, dieser Kyle Edmund: Per Vorhand- Stop, den Thiem nicht mehr erläuft, stellt er auf 30:0.

Thiem verzieht einen Vorhandball ins Out; Edmund geht in seinem Aufschlagspiel mit 15:0 in Führung. 11.55 Uhr: Das war knapp, aber Thiem behält die Nerven. Ein Vorhand- Winner beschließt das Game, Thiem stellt auf 1:1.

Spektakulärer Ballwechsel Gott sei Dank mit dem besseren Ende für Thiem, der den Breakball damit abwehrt und auf Einstand stellt. 11.53 Uhr: Und dann ein unerzwungener Vorhandfehler ins Out - 30:40, Breakball für Edmund.

Ein genialer Schuss von Dominic Thiem mit der Vorhand er stellt auf 30:30. 11.52 Uhr: Doppelfehler von Thiem, er liegt schon mit 0:30 zurück.

Mit einem Winner beschließt Edmund das erste Game, er geht im zweiten Satz mit 1:0 in Führung. 11.50 Uhr: 40:15 - zwei Spielbälle für Edmund.

Anpfiff zu Satz Nummer zwei. Edmund beginnt mit Aufschlag und holt den ersten Punkt 15:0. 11.47 Uhr: Jetzt macht der den Sack zu, Satz Nummer eins ist durch! Thiem ist der ganz klar dominierende Spieler. Von uns aus kann's so weitergehen.

Erster Doppelfehler von Thiem, der erste Satzball ist dahin. 11.46 Uhr: Aufschlagwinner - 40:0, drei Satzbälle!

Thiem schlägt zum Satzgewinn auf. Er ist hochkonzentriert, führt bereits 30:0. 11.44 Uhr: Und ernützt sie! Thiem stellt auf 5:1. Der erste Satz dürfte ihm nicht mehr zu nehmen sein.

Edmund verzieht wieder, das gibt die nächste Breakchance für Thiem. 11.44 Uhr: Edmund wehrt diese ab - Einstand.

Edmund verschlägt einen Ball wieder Breakchance für Thiem! 11.43 Uhr: Und es wird noch besser: Ein herrlicher Vorhand- Cross- Passierball besorgt das 30:30.

Jetzt wird's Thiem zu bunt! Per Winder macht er seinen ersten Punkt in diesem Game 30:15 aus Sicht Edmunds. 11.42 Uhr: Toller Rückhand- Winner von Edmund - 30:0.

Edmund serviert wieder. Und Thiem schlägt einen Slice ins Netz 15:0 für den Briten. 11.39 Uhr: Endlich! Ein Rückhandfehler beendet das Game zugunsten Thiems. Er zieht auf 4:1 davon.

Zuerst ein Winner von Thiem, dann ein unerzwungener Fehler wieder Einstand. 11.37 Uhr : Thiem dominiert wieder den Ballwechsel - diesmal kontert der Brite aber mit einem sensationellen Vorhand- Longline- Passierball - Einstand.

Thiem hetzt Edmund per Vorhand in die Ecke, der Brite kann sich nicht mehr befreien 40:30. 11.35 Uhr: Thiem geht im Aufschlagspiel mit 30:0 in Führung, dann aber zwei Punkte in Serie für Edmund - 30:30.

Thiem schafft das Break! 3:1 für den Niederösterreicher! 11:31 Uhr: Wieder Gleichstand. Und die zweite Breakchance für Thiem, aber der Ball landet im Netz.

Die erste Breakchance, aber Thiem vergibt. Vorteil für Edmund. 11.27 Uhr: Thiem und Edmund liefern sich lange Ballwechsel. Mit einem schönen Backspin holt der Niederösterreicher zum 30:40 auf, darauf folgt ein Crossretourn zum 40:40.

Thiem kommt besser ins Spiel, übt Druck aus: 2:1! 11.19 Uhr: Edmund serviert gut, zeigt eine starke Vorhand. Der Brite bringt sein Aufschlagspiel souverän durch und stellt auf 1:1.

Thiem kämpft sich zurück und holt sich das erste Game. 11.11 Uhr: Und es beginnt nicht nach Wunsch. Thiem liegt gleich 0:30 zurück, zuletzt dank eines Vorhand- Winners von Edmund.

Es geht los! Thiem beginnt mit Aufschlag. 11.07 Uhr: Die Einspielphase ist fast abgeschlossen. Die Spieler machen ihre Aufschläge. Gleich kann's losgehen.

